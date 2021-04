Lanserer Stavanger som fornybarhovedstaden: - Helt avgjørende

Høyre-topp i Stavanger ønsker å utvide Petroleumstilsynets og Oljedirektoratets mandat i Stavanger for å omstille byen fra olje- og energihovedstad til fornybarhovedstaden.

Sissel Knutsen Hegdal mener Stavanger er den beste kandidaten som fornybarhovedstad. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En av flere forutsetninger for Stavanger som olje- og energihovedstad i Norge har vært tilstedeværelsen av Petroleumstilsynet (Ptil) og Oljedirektoratet (OD). Under omstillingen til en mer fornybar hverdag lanserer nå gruppeleder i Stavanger Høyre byen som en åpenbar kandidat til fornybarhovedstad.

– Det kompetansemiljøet som allerede befinner seg i Stavanger er helt perfekt for å kunne ivareta våre felles verdier. Den utviklingen vi ser på norsk sokkel er så mye mer en olje- og gass. Vi ser stor utvikling innen både havvind og karbonfangst, slår Sissel Knutsen Hegdal fast.

Frykter konkurranse fra Oslo

Nå foreslår hun å endre og utvide Ptils og ODs mandat og arbeidsoppgaver slik at de er posisjonert og tilpasset utviklingen.

Særlig peker hun på havvind. Hun mener Oljedirektoratets rolle innenfor havvind bør være lignende den de har hatt på olje. Altså å gi faglige innspill å rådgi Olje- og energidepartementet i saker. Ptil skal fortsette som tilsynsorgan.

– Jeg tror begge er positive til utvidete mandat. Mange i næringslivet sier til meg at dette er en veldig god idé, selv har de også diskutert det i bransjen, mener hun.

Petroleumstilsynet på Ullandhaug bør få utvidede mandater og arbeidsoppgaver, mener Stavanger Høyre. Vis mer byoutline Pål Christensen

Hun mener det er viktig at dette løftes opp slik at Stavanger ikke havner bakpå i konkurransen. Hun tror at Siddisene vil møte konkurranse fra flere hold.

– Nå løfter vi det fordi det er viktig å melde seg på i debatten slik at vi ikke taper terreng til for eksempel Oslo. De er er den største utfordreren som fornybarhovedstaden, sier hun.

I tillegg til dette foreslår hun også at deres ansvarsområder skal gjelde havbunnsmineraler og karbonfangst-, utnyttelse- og lagring.

– Vi må bruke den omstillingen her i landet for å sikre at Stavanger bevarer sin viktige rolle innenfor norsk energiutnyttelse. Dette er helt avgjørende for Stavanger, slår gruppelederen fast.

Foreslåtte nye ansvarsområder for Oljedirektoratet Forvaltningsansvar, rådgivning og utredning knyttet til behandling av konsesjoner og utbygging av havvind på norsk sokkel. Forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler. Ansvaret for alle konsesjoner knyttet til transport og lager relatert til karbonfangst på norsk sokkel. Forvaltningsansvar for opprydning knyttet til havvind, havbunnsmineraler og karbonfangst. Vis mer vg-expand-down

Foreslåtte nye ansvarsområder for Petroleumstilsynet Tilsynsmyndighet for havbunnsmineraler Tilsynsmyndighet for karbonfangst. Bruke hydrogen-ekspertise og flytte ansvarsområde fra DSB til Ptil. Vis mer vg-expand-down

– Navn fra fortiden

En ikke helt uvesentlig følge av dette vil være tilfanget og vekst av statlige arbeidsplasser.

– En slik vekst bør nettopp komme innenfor de næringene der vi har etablert et sterkt fagmiljø og høy kompetanse, som innen energisektoren.

Som en del av den foreslåtte utvidelsen av mandat foreslår hun også at begge organene skifter navn. Selv har hun ingen forslag, og utfordrer organene selv til dette.

– Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har begge navn fra fortiden, nå er vi på full fart inn i fremtiden. Da må vi finne egnede navn. Det tror jeg de vil foreslå selv, slår Knutsen Hegdal fast.