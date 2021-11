Aibel får ny milliardkontrakt: – En god uke på jobben

Equinor tildeler Aibel en milliardkontrakt på delelektrifisering av Oseberg-feltet. Nå utgjør olje og gass mindre enn halvparten av Aibels ordrebok. – En milepæl, sier Aibel-sjef Mads Andersen.

Equinor tildeler Aibel en kontrakt på fire milliarder kroner for delektrifisering av Oseberg-feltet. Dette er Oseberg Feltsenter. Vis mer

Ferd-dominerte Aibel kan glede seg over sin femte kontrakt på få dager. Selskapet, som i mai sa at det styrer mot Oslo Børs, har sikret seg arbeid for om lag ni milliarder kroner bare denne uken.

Fredag melder selskapet nemlig at det får en kontrakt verdt over fire milliarder kroner på delvis elektrifisering av Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør. Arbeidet starter nå og skal være ferdig i 2026.

– Vi får nå en ny milliardkontrakt fra Equinor. Den har en verdi på over fire milliarder kroner, som kommer i tillegg til kontrakter på om lag fem milliarder for noen dager siden. Så det er en god uke på jobben, sier Aibel-sjef Mads Andersen til E24.

Equinor vil totalt bruke 10 milliarder kroner på å sikre strøm fra land til Oseberg-feltet, ifølge en separat melding. Selskapet har levert endret utbyggingsplan (PUD) til Olje- og energidepartementet.

Aibel-sjef Mads Andersen. Vis mer

Prosjektet skal maksimere gasseksporten fra Oseberg-feltet og samtidig elektrifisere gasskompressorene.

Krever totalt 4.800 årsverk

Tidligere i uken meldte Equinor at Aibel får fire kontrakter til om lag fem milliarder kroner, med opsjoner. Det gjaldt forprosjekter på Krafla-feltet og Asterix-funnet ved Aasta Hansteen, arbeidet med et nytt rør mellom Gina Krog og Sleipner A samt et forprosjekt for elektrifiseringen av prosessanlegget på Kårstø.

– Det er cirka 3.500 årsverk på de kontraktene vi gikk ut med på tirsdag, og på Oseberg-kontrakten er det 1.300 årsverk for Aibel, men også ytterligere årsverk tilknyttet innkjøp vi vil gjøre, sier Andersen.

Arbeidet med Oseberg-prosjektet skal gjøres fra Aibels kontorer i Bergen og Stavanger, med støtte fra Haugesund og Oslo. Selskapet skal bygge tre nye moduler til Oseberg Feltsenter på verftet i Haugesund, inkludert utstyr for elektriske kompressorer og mottak av strøm fra land.

Aibel skal også gjennomføre integrasjonsarbeid offshore og på landanlegget på Kollsnes, inkludert en ny omformerstasjon for strøm.

Bare 40 prosent oljeordre

Aibel-sjefen er fornøyd med at selskapet nå har en større andel av ordreboken tilknyttet havvind og elektrifisering enn til olje- og gassprosjekter.

– Faktisk er mer enn 60 prosent av ordrereserven på 14 milliarder kroner nå innen fornybar virksomhet. Halvparten av det er havvind i Europa, og halvparten elektrifisering av norsk sokkel. Dette har gått fort, sier Andersen.

– Hva sier dette om omstillingen i Aibel og oljebransjen?

– Transformasjonen har gått fort i det siste. Så kan det komme inn oljeprosjekter som endrer balansen i vår ordrebok, men retningen er satt. Det er en milepæl at mer enn halvparten av ordreboken nå er fornybart, og det er vi fornøyde med, sier han.

Dette bildet er fra kontraktssigneringen denne uken. Fra venstre: Nils Arne Sølvik, konserndirektør for modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, direktør for prosjektutvikling Geir Tungesvik i Equinor, direktør for anskaffelser Mette H. Ottøy i Equinor, prosjektdirektør Arild Gjerstad i Equinor og prosjektdirektør Tone Dalum i Aibel. Vis mer

Kutter betydelige utslipp

Oseberg-prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 320.000 tonn i året, mens en eventuell elektrifisering av Kårstø vil kunne kutte en halv million tonn. Til sammen står disse to anleggene for nesten 1,5 prosent av Norges årlige utslipp.

– Det er jo meningsfulle tall, sier Andersen.

– Det er samtidig betydelig skepsis til elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Hva tenker du om motstanden?

– En del av det grønne skiftet handler om å erstatte olje og gass med strøm. Da må vi produsere mer fornybar strøm og frakte den dit den trengs. Det mener jeg er løsningen, sier Andersen.

Cecilie Aarskog Bekkeheien i Equinor leverer endret utbyggingsplan for Oseberg til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Vis mer

Venter fortsatt på børsnotering

Aibel meldte i sommer at selskapet ønsker å gå på børs, men har ikke kommet med noen flere detaljer om tidspunktet.

– Arbeidet med en potensiell børsnotering går sin gang, men det er ikke satt noen endelig tidspunkt for når det eventuelt skjer, sier Andersen.

Stortinget har vedtatt at oljebransjen skal kutte sine utslipp med 50 prosent innen 2030, og ifølge bransjen er elektrifisering et viktig grep.

Aibel-sjefen hevder at selskapet nå er ledende på elektrifiseringsprosjekter, med prosjekter og studier tilknyttet anlegg som Kårstø, Snøhvit, Sleipner, Gina Krog, Johan Sverdrup og nå også Oseberg.

– Da tør vi å slå oss litt på brystet, sier Andersen.

Aibel eies av Andresen-familiens investeringsselskap Ferd, sammen med svenske Ratos og Sjätte AP-fonden. har 4.200 ansatte og kontorer i Norge, Thailand og Singapore, og driver verft i Haugesund og Laem Chabang i Thailand.

– Som eier er vi naturligvis fornøyd med denne utviklingen, sier Christian Johansson Gebauer i Ratos i en kommentar etter kontraktstildelingen.