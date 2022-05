Frem til klokken 17 tjener du penger på strømmen i Sør-Norge

Statens strømstøtte får uvanlige utslag lørdag. Desto mer strøm kunder i Sør-Norge bruker de neste timene, jo lavere blir strømregningen for mai.

Siden torsdag har strømprisen i Sør-Norge falt fra de skyhøye nivåene som har blitt vanlig fra høsten i fjor.

Lørdag har Sør-Norge den laveste strømprisen siden 24. mai i fjor, når snittprisen havner på 34,69 øre per kilowattime, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Det kraftige prisfallet gjør at strømkunder i Sør-Norge med markedspris vil tjene penger på strømmen frem til klokken 17 lørdag ettermiddag. Det viser et regnestykke investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har gjort.

Årsaken til det er statens strømstøtte. I desember valgte regjeringen med støtte fra SV å innføre en strømstøtteordning som betaler deler av regningen. Denne har blitt revidert flere ganger, men frem til oktober vil staten ta 80 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime.

Basert på regnestykket vil strømkunder i prisområdet Oslo (Østlandet) tjene cirka 20 øre per kilowattime i timene frem til klokken 17.

Også i prisområde Kristiansand (Sør-Norge) og Bergen (Sørvest-landet) har hatt omtrent like priser som Oslo den siste måneden, og vil dermed oppleve at staten tar regningen de neste timene. For kunder nordover i landet har prisene gjennom mai vært for lave til at strømstøtten vil bli tatt i bruk.

Derfor får du betalt

Det kan høres for godt ut til å være sant, men regnestykket Næss har satt opp viser klart hvorfor det er staten som nå tar regningen.

– Grunnen til det er at strømstøtten blir beregnet på bakgrunn av likeveiet strømpris gjennom måneden, sier Næss.

En likeveiet strømpris gjennom måneden betyr enkelt forklart månedsprisen. Dersom strømprisen i snitt gjennom måneden er over 70 øre per kilowattime er strømstøtten effektiv.

Samtidig betaler strømkunder i Norge hver kilowattime basert på den timeprisen som gjelder i tidsperioden den brukes.

Her kommer en vesentlig ting inn. Fra natt til lørdag og frem til klokken 17 i ettermiddag vil strømprisen ligge under tre øre per kilowattime, med 0,70 øre som det laveste mellom 08–09.

– Vi mangler fortsatt prisene for 29.-31. mai (søndag-tirsdag red.anm.), men uansett hvordan prisene i de siste dagene av mai så får man minst 64 øre i støtte per kilowattime, sier Næss som da tar utgangspunkt i en strømpris på null kroner de siste tre dagene.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Slik får du betalt for strømmen

Disse utgiftene tar regnestykket utgangspunkt i:

Kraftprisen på tre øre.

Nettleie på 30 øre per kilowattime.

Elavgift på 15 øre per kilowattime.

Samlet blir kostnadene til strøm dermed 48 øre før moms.

Tar man utgangspunkt i at strømprisen søndag-tirsdag vil ligge i underkant av én krone per kilowattime i snitt, blir strømstøtten på 68 øre per kilowattime i mai.

Netto strømpris, etter statens strømstøtten, blir dermed minus 20 øre. Det innebærer at for hver kilowattime som brukes i perioden vil gi 20 øre i fratrekk på strømregningen.

Næss har bevisst ikke tatt med moms i regnestykket. Årsaken til dette er at moms legges på strømstøtten også, og ikke endrer faktum at prisen blir negativ.

– Momsen gjør at besparelsen blir enda større siden man må legge til den både på prisen og støtten, sier Næss.

Disse faktorene påvirker regnestykket To faktorer påvirker hvordan regnestykket påvirker din strømregning: Strømselskapenes påslag: Dette varierer fra strømavtale til strømavtale, men ligger normalt på 1–3 øre per kilowattime.

Nettleie: Denne varierer mellom nettselskapene. I snitt er nettleien på 21,50 øre per kilowattime. Den høyeste er 39 øre, noe som gjør at alle med spotpris og ikke for høyt prispåslag vil tjene på å bruke strøm. Kilde: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea / E24 Vis mer

– Vil evaluere ordningen

– Regjeringen har vært opptatt av å stille opp for husholdningene med den ustabile situasjonen i kraftmarkedet, og vil fortsette å gjøre det fremover, skriver statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap) til E24.

Hun forklarer at det for regjeringen var viktig å få på plass en rask sikringsordning for strømkundene hvor det fortsatt skal lønne seg med smart strømbruk.

– Det er ikke unaturlig at kraftprisene faller i enkelttimer eller enkeltdager, for eksempel som følge av mye vindkraftproduksjon eller mildere vær, sier Sæther, som understreker at det er den månedlige snittprisen i det aktuelle prisområdet som avgjør strømstøtten.

– Som en del av gjennomgangen av kraftsituasjonen 2021/22 vil vi evaluere strømstønadsordningen, sier Sæther.