Venter rekordår for oljeselskaper på Oslo Børs: – Sånne gode perioder varer neppe evig

Med høye olje- og gasspriser renner pengene inn hos de børsnoterte oljeselskapene. – Det har vært et fantastisk år, sier oljetopp.

HÅVER INN: Equinor og Aker BP har lagt bak seg tidenes beste år, venter ekspertene. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Spesielt gass, men også veldig gode oljepriser gjør at dette blir veldig bra. Det har man sett på aksjekursutviklingen i år også, sier analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities til E24.

Ekspertene venter at både Equinor og Aker BP har lagt bak seg tidenes beste år, og at 2022 kan bli enda bedre.

De to dominerende oljeselskapene på Oslo Børs skal snart i ilden med sin finansielle fasit for fjorårets siste kvartal. Mens Equinor-resultatene slippes 9. februar kommer Aker BP-tallene dagen etterpå.

Venter rekordresultat

Ifølge Bloomberg venter analytikerkorpset at Equinor fikk et justert resultat etter skatt på 9,5 milliarder dollar i 2021.

Det er mer enn en tidobling fra kriseåret 2020, da pandemien senket oljeprisen til under 20 dollar fatet på det laveste.

– Oljeprisen startet året på rundt 50 dollar fatet og er nå på nesten 90. Kombinert med gasspriser man aldri før har opplevd i Europa, slår det enormt på lønnsomheten, sier Kristiansen.

Hans kollega, energianalytiker og partner i Pareto, Nadia Wiggen, sier at nedgangen i verdens oljelagre har presset opp oljeprisen siden i fjor høst.

Da oljeetterspørselen sviktet under pandemien i 2020 steg mengden olje på lager kraftig. Oljekartellet Opecs produksjonskutt og stigende etterspørsel i takt med gjenåpning av samfunnet har siden senket oljelagrene igjen.

Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities. Vis mer

Ifølge Wiggen var OECD-lagrene i september tilbake på nivået fra før pandemien.

Deretter har lagrene falt videre til det hun kaller et «alarmerende» lavt nivå, som er under gjennomsnittet i perioden 2015 til 2019.

– Vi er tilbake der vi var i 2014. Og i juni 2014 var oljeprisen 114 dollar per fat. Nå er vi ennå ikke på 90 dollar, og vi har høyere oljeetterspørsel enn i 2014, både når det gjelder nivå og vekst.

Håver inn på skyhøy gasspris

– Det har vært et fantastisk år, sier Okea-sjef Svein J. Liknes.

Oljeselskapet la denne uken frem tall som viste at inntektene i fjerde kvartal var like store som i hele 2020.

Okea ble startet opp i 2015, og det har i dag produksjon på felter som Draugen, Gjøa og Ivar Aasen.

Liknes peker på stabil produksjon på feltene, oppstart av Yme-feltet og at rundt en tredjedel av de solgte volumene er gass.

Gassprisene har denne vinteren vært på skyhøye nivåer. Det rammer europeiske forbrukere hardt, men gir store ekstrainntekter for eksportører som Norge.

– Det siste kvartalet spesielt har det ikke vært dumt å være eksponert mot gass, sier Liknes.

– Selv om gassprisen er veldig høy nå, og vi tror ikke den skal holde seg på like høye nivåer i overskuelig fremtid, så er det viktig å notere seg at oljeprisen også gradvis kryper oppover. Den har vi tro på skal holde seg høy i en lengre periode enn gassprisen.

Er «forsiktige» med oljeaksjer

– Sånne gode perioder varer neppe evig, mener investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Han sier at Nordeas fond er «litt forsiktige» med oljeaksjer.

Næss peker på at de mest optimistiske anslagene for inntjeningen i Equinor innebærer at aksjen er «lavt priset».

Samtidig blir aksjen langt dyrere hvis man for eksempel bruker inntjeningen fra 2019 som et «normalår».

– For øyeblikket er det ventet at de skal tjene mye penger og de forventningene øker jevnt og trutt. På den annen side er inntjeningen i fjor og i år høyere enn det vi tror er normalår, sier Næss.