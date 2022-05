Equinors Russlands-exit: – Var aldri i tvil

Styret i Equinor var aldri i tvil om å forlate Russland etter invasjonen av Ukraina, ifølge konsernsjef Anders Opedal. – Da krigen kom og vi så de brutale bildene, så var det ikke holdbart lenger, sier han.

Equinors konsernsjef Anders Opedal (t.v.) la frem sterke tall onsdag. Samtidig skriver selskapet ned store verdier i Russland. Her sammen med pressetalsmann Ola Morten Aanestad.

Onsdag denne uken kunne Equinor-sjefen feire sin egen fødselsdag samtidig med fremleggelsen av tidenes kvartalstall.

Equinors justerte resultat før skatt for første kvartal ble på 18 milliarder dollar, eller 169 milliarder kroner.

Men rekordtallene skyldes særlig høyere gasspriser og oljepriser i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, så det var ingen jublende Opedal som la frem tallene på en pressekonferanse på Fornebu.

– De sterke tallene vi presenterer i dag kommer i skyggen av de brutale krigshandlingene i Ukraina, sier Opedal.

Equinor skrev ned verdier for 10 milliarder kroner i Russland i kvartalet. Få dager etter invasjonen bestemte selskapet seg for å droppe satsingene sine i Russland, som blant annet har skjedd i samarbeid med selskapet Rosneft.

– Krigshandlingene gjør et sterkt inntrykk. Selv om vi har vært 30 år i Russland tok vi raskt beslutningen om å gå ut av våre eiendeler i Russland, sier Opedal.

Equinors russiske prosjekter: Kharyaga: Kharyaga-feltet ble funnet i 1970, og ligger i Nenets autonome område 60 kilometer nord for polarsirkelen. Equinor kjøpte seg inn i 1996 og eier 30 prosent i feltet, som skal produsere minst til 2031. Partnere er Total, Zarubezhneft og Nenets Oil Company (NOC). North Komsomolskoye: Det landbaserte North-Komsomolskoye-funnet i Vest-Sibir inneholder tyktflytende olje. Equinor eier 33,33 prosent i Sevkomneftegaz, et fellesprosjekt med Rosneft, som er konsesjonshaver og operatør. Partnerne tok investeringsbeslutning i 2019 for første fase av utbyggingen, som skulle gi 99.000 oljefat og 6 millioner kubikkmeter gass per dag. Domanik-formasjonen: Equinor og Rosneft har satt opp et fellesselskap som skal bruke tre år på å vurdere drivverdigheten av kalkformasjonen Domanik i Samara-regionen. Rosneft eier 51 prosent og Equinor 49 prosent. AngaraOil LLC-samarbeidet: Rosneft og Equinor inngikk i desember 2020 en avtale der Equinor tok over 49 prosent i tolv konvensjonelle lisenser på land i Øst-Sibir. Blant disse er North Danilovsky-utbyggingen, som kom i produksjon i juli 2020. Dette feltet skulle etter planen produsere 40.000 fat olje per dag innen 2022. Equinor har også sponset programmer for barn og ungdom ved Moskvas Kreml-museer og Konservatoriet i Moskva, og i 2019 var selskapet blant sponsorene av Edvard Munch-utstillingen ved Tretyakov Gallery i Moskva. Partnerne i Kharyaga-prosjektet støtter også lokal reindrift og utdanningsinstitusjoner i Nenets autonome område, inkludert byggingen av en videregående skole i Naryan-Mar i 2009. Kilde: Equinor Vis mer

Har mottatt russiske penger

Etter invasjonen har Equinor blant annet fått en last med russiske råvarer fra St. Petersburg til raffineriet på Mongstad.

Onsdag opplyste Opedal også om at det har blitt levert en oljelast fra det russiske Kharyaga-feltet etter invasjonen, som Equinor har fått penger for.

– Ingen nye avtaler er inngått, sier Opedal.

– Prosessen med å gå ut av våre russiske eiendeler er godt i gang, sier han.

Også en rekke andre oljeselskaper har tatt store nedskrivninger i Russland etter invasjonen av Ukraina. BP står så langt for den største av disse nedskrivningene på over 25 milliarder dollar.

Omstridte utenlandssatsinger

Equinor har gjort flere omstridte utenlandssatsinger de siste årene. Mest kjent er kanskje storsatsingen i USA, hvor selskapet på ett tidspunkt beregnet å ha tapt rundt 200 milliarder kroner.

Equinors har også fått kritikk knyttet til virksomheten i Angola, hvor selskapets utbetalinger på over 700 millioner kroner blant annet skulle gå til et forskningssenter og til sosiale prosjekter. Høsten 2020 skrev E24 at Sonangols forskningssenter fortsatt ikke er bygget, og at Equinor ikke vet hva pengene til sosiale prosjekter er brukt til.

Inntil februar i år har Equinor også fortsatt å investere milliarder av kroner i olje- og gassaktivitet i Russland. Denne aktiviteten fortsatte også etter at Russland annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014, og ble utsatt for internasjonale sanksjoner.

– Tar dere selvkritikk på satsingen i Russland nå i ettertid?

– Satsingene våre i Russland har vært basert på at fremtidig oljepris i et netto null-scenario kan gå ned, og derfor har vi økt robustheten på norsk sokkel, og vi har gått inn i Russland nettopp for å få tilgang til en del av den oljeproduksjonen som ville overlevd i et slikt netto null-scenario, sier Opedal.

– Så er det klart at da krigen kom og vi så de brutale bildene, så var det ikke holdbart lenger å holde på de investeringene. Derfor kunngjorde vi tre dager etter at krigen brøt ut at vi trekker oss ut, sier Opedal.

– Var aldri i tvil

– Flere andre aktører har også gått ut, mens Wintershall og TotalEnergies blir. Det var aldri noe spørsmål for deg?

– Altså, når krigen brøt ut så ble jeg enig med styreformannen om at vi skulle ta et styremøte tre dager etter at krigen brøt ut, på søndagskvelden. Et samlet styre var aldri i tvil om at det var en riktig avgjørelse å gå ut av Russland på det tidspunktet, sier Opedal.

Store tap i Russland

En rekke selskaper har tatt store tap knyttet til Russland i første kvartal:

BP har skrevet ned verdier med totalt 25,5 milliarder dollar knyttet til Russland og eierskapet i Rosneft

TotalEnergies har skrevet ned 4,1 milliarder dollar knyttet til Russland

Exxon Mobil har skrevet ned 3,4 milliarder dollar knyttet til Russland og Sakhalin 1-prosjektet

Shell har gitt et foreløpig anslag på 4–5 milliarder dollar i nedskrivninger knyttet til Russland

Wintershall Dea har skrevet ned 1,5 milliarder euro knyttet til Russland

Noen olje- og gasselskaper velger likevel å bli i Russland inntil videre, som tyske Wintershall og franske TotalEnergies.

«Etter grundige diskusjoner har Wintershall Dea besluttet å fortsette sin deltagelse i eksisterende prosjekter i Russland. Dersom vi trekker oss ut vil eiendeler verdt milliarder tilfalle den russiske staten», skrev Wintershall nylig.

TotalEnergies har sagt at de vil gradvis trappe ned sin russiske virksomhet.

– Skulle jeg gitt alt gratis til Putin? Fordi det er det det betyr å forlate landet i dag og gi bort mine aksjer, sa konsernsjef Patrick Poyanné i TotalEnergies på Doha Forum nylig, ifølge Bloomberg.

Eier i flere felt

Equinor har interesser i russiske produserende felt som North Danilovskoye og Kharyaga og i selskapet Sevkomneftegaz.

Selskapet er også med på utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye i Vest-Sibir sammen med Rosneft, med rundt 250 millioner fat olje og noe gass.

Equinors russiske produksjon økte fra 14.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal 2020 til 28.000 fat per dag i fjerde kvartal 2021, ifølge Sparebank1 Markets. Dette tilsvarer 1,3 prosent av selskapets samlede produksjon.