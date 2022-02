Elektrifiseringsprotest i Høyre: – Et tydelig signal

Det blåser opp til en elektrifiseringskamp i Høyre. Flere på Rogaland Høyres årsmøte stemte for å stoppe hele elektrifiseringen.

John Peter Hernes fikk flertall for et forslag om å revurdere elektrifiseringen av sokkelen på Rogaland Høyres årsmøte. Vis mer

Under partiets årsmøte i helgen vedtok Rogaland Høyre å ta en ny gjennomgang av elektrifiseringen av sokkelen.

Det var Stavanger Høyres tidligere ordførerkandidat, John Peter Hernes som fremmet forslaget. Selv om det ble anbefalt nedstemt av resolusjonskomiteen, valgte likevel flertallet å stemme for forslaget.

– Jeg tenkte at vinterens høye strømpriser og energidebatten gjør at store beslutninger et samlet storting har gjort rundt elektrifiseringen kan debatteres igjen, med friske øyne, sier Hernes.

Han ble ikke overrasket over flertallet.

– Når Kjetil Lund i NVE stiller det samme spørsmålet, er det all grunn til å gjennomgå elektrifiseringen på nytt, sier han.

Ønsker å stoppe elektrifiseringen

I forslaget som ble vedtatt heter det at: «Rogaland Høyre vil ha en ny gjennomgang av økonomi og lokale og globale miljøeffekter av elektrifisering av sokkelen»

Også stortingsrepresentant Sveinung Stensland støttet forslaget.

– Hvis vi skal ta hensyn til kraftforsyningen i landet må vi holde tilbake på elektrifiseringen, sier han.

Selv ønsket han et vedtak som stopper hele elektrifiseringen

– Jeg støttet Hernes sitt forslag, som et kompromiss. Men jeg tilhørte et stort mindretall av årsmøtet som stemte for å stoppe hele elektrifiseringen, sier han.

Vedtaket kan være første steg i en voksende uro i partiet rundt nettopp elektrifiseringen. Likevel har partiet signalisert at de vil fortsette støtten av den kommende elektrifiseringsprosessen.

Sveinung Stensland stemte for å stoppe hele elektrifiseringen. Vis mer

– Å stoppe elektrifiseringen av sokkelen vil i praksis bety starten på en styrt avvikling av olje- og gasseventyret, sa partiets talsperson på petroleumspolitikk, Ove Trellevik til Aftenbladet sist uke.

– Jeg er helt uenig med Trellevik her. Jeg synes han bommer ganske grovt her. Det sa jeg også til han, svarer Stensland.

I Stortinget har Frp foreslått å stoppe elektrifiseringen av sokkelen. Forslaget skal vurderes i løpet av februar/mars.

At Høyre er positive til elektrifiseringen stopper ikke Hernes fra å fremme sitt standpunkt.

– Jeg er overbevist om at elektrifiseringen er feil. Vi må ikke la oss binde opp av tidligere standpunkt i saken, sier Hernes.

– En protest

Også Sveinung Stensland håper dette sender tydelige signal til Høyre sentralt.

Det er ingen skam å snu for partiet, mener Hernes.

– Begynner Høyres elektrifiseringsstøtte å slå sprekker?

– Ja, jeg tror det er en protest mot at vedtatte sannheter ikke kan pirkes i. Hvis man er overbevist om at elektrifiseringen er riktig, så kan det ikke skade å gjennomgå det på ny, avslutter Hernes.

Blant de største forkjemperne for elektrifiseringen i Høyre finner vi tidligere olje- og energiminister Tina Bru. Hun sitter på stortinget for Rogaland.

Hun satt i resolusjonskomiteen å stemte mot Hernes sitt forslag.

– Det er mange delte meninger om dette. Den siste tidens strømsituasjon gjør at enkelte setter dette i sammenheng med elektrifiseringen. Jeg mener ikke dette er riktig, sier hun.

Bru har vært klar på at elektrifiseringen er en god idé. Vis mer

Tidligere har hun kalt kritikken mot elektrifiseringen for «absurd».

I fjor sa hun dette til Aftenbladet/E24:

– Det som er så fint, er at elektrifisering, i tillegg til å kutte utslipp, gir fantastiske muligheter for næringsutvikling, smarte løsninger og bedre liv.

– Står du fortsatt på dette?

– Jeg står på at det er riktig å elektrifisere, og at det er det viktigste enkelttiltaket vi kan gjøre for å redusere utslippene på sokkelen, forteller Bru.

Og legger til:

– Vi har klimamål som vi har pålagt oss selv å nå. Det er også nedskrevet i lov. Da er det ikke mange alternativer enn kraft fra land.

Hun mener likevel vedtaket er uproblematisk. Den er ikke langt fra den politikken Høyre i dag har, mener hun.

– Vi skal ikke putte hele sokkelen på strøm. Kun de hensiktsmessige feltene skal forsynes med kraft fra land, avslutter Bru.