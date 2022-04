Oljeprisen stiger etter opplysninger om mulig importforbud mot russisk olje

Torsdag ettermiddag stiger oljeprisen rundt to prosent til 110 dollar fatet etter opplysninger om at EU jobber med et utkast om importstopp av olje fra Russland.

Oljeprisen lå på 107 dollar fatet før meldingene. Det er dermed en oppgang på omtrent tre dollar.

Det planlegges ifølge anonyme kilder til New York Times. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Venter til Fransk valg er avgjort

Flere europeiske land har støttet et mulig importforbud av olje, men enkelte EU-medlemmer har motsatt seg dette.

Et eventuelt forbud vil imidlertid bli innført gradvis slik at europeiske land får anledning til å inngå avtaler om kjøp fra andre oljeprodusenter, opplyser EU-kilder og diplomater til avisen.

Spørsmålet om russisk importstans vil først bli diskutert i EU etter andre runde av presidentvalget i Frankrike, som er 24. april. Dette av frykt for økte priser, noe som kan koste president Emmanuel Macron et gjenvalg, ifølge EU-kilder.

Utkastet det nå arbeides med i EU, omfatter ikke russisk gass. Russland står for 40 prosent av Europas gassforsyning.

Vil presse opp prisen

Partner og analytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto sier til E24 at hun tror en offisiell EU-sanksjonering av russisk olje vil presse oljeprisen «mye høyere».

– Men etter et innledende sjokk tror vi at oljeprisen vil trekke seg tilbake når markedet innser at russisk oljeeksport vil fortsette å strømme til andre markeder som India, Tyrkia og Kina.

Pareto-analytikeren tror videre at ved å kjøpe russisk olje til en rabatt på 35 dollar fatet eller mer, så vil land som India, Tyrkia og Kina begrense virkningen av oljesanksjonene.

– I kontrast til de potensielle oljesanksjonene, vil gassanksjoner være mye mer effektive, ettersom det vil være umulig for Russland å erstatte den europeiske eksporten gjennom rør til andre marked, på grunn av manglende LNG-terminaler eller rørledninger til Kina.