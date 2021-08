Petroleumstilsynet: Alvorlig regelbrudd etter oljeutslipp fra Equinor

Tilsynet har avsluttet granskingen av oljeutslippet på Gullfaks C, og gitt pålegg til Equinor.

I april var det et oljeutslipp fra Equinors på Gullfaks C Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Det skriver Petroleumstilsynet på sine nettsider tirsdag. Tilsynet har gransket oljeutslippet på Gullfaks C i april, og skriver at de har identifisert «alvorlige brudd på regelverket».

– Pålegger vi Equinor å gjennomgå interne krav i Equinor og etablere rutiner på Gullfaks C for å sikre at overboring av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav, skriver petroleumstilsynet.

Oljeutslippet skjedde 26. april ved undervannsanlegget Tordis, skriver tilsynet.

Equinor estimerte utslippet til 17,5 kubikkmeter, ifølge meldingen fra tilsynet.

– Den direkte årsaken til hendelsen var at vannutløpet til Tordis-innløpsseparator B ble åpnet for tidlig, i kombinasjon med emulsjonsproblemer, slik at olje fulgte med vannutløpet videre gjennom vannrenseanlegget, skriver tilsynet.

Granskingen har også avdekket «svekkelser og uhensiktsmessig design som resulterte i mange overbroinger av prosessikringsfunksjoner», men påpeker at disse ikke hadde direkte betydning for hendelsen.