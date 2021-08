Petroleumstilsynet: Alvorlig regelbrudd etter oljeutslipp fra Equinor

Tilsynet har avsluttet granskingen av oljeutslippet på Gullfaks-C, og gitt pålegg til Equinor.

I april var det et oljeutslipp fra Equinors på Gullfaks-C. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det skriver Petroleumstilsynet på sine nettsider tirsdag. Tilsynet har gransket oljeutslippet på Gullfaks-C i april, og skriver at de har identifisert «alvorlige brudd på regelverket».

Tilsynet pålegger Equinor å gjennomgå interne krav i Equinor og etablere rutiner på Gullfaks-C for å sikre at overboring av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav.

Oljeutslippet skjedde 26. april ved undervannsanlegget Tordis, skriver tilsynet. Equinor estimerte utslippet til 17,5 kubikkmeter, og et oljeflak som var 3500 meter gange 500 meter ble liggende, ifølge meldingen fra tilsynet.

– Den direkte årsaken til hendelsen var at vannutløpet til Tordis-innløpsseparator B ble åpnet for tidlig, i kombinasjon med emulsjonsproblemer, slik at olje fulgte med vannutløpet videre gjennom vannrenseanlegget, skriver tilsynet.

Les også Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

Ser alvorlig på hendelsen

Granskingen har også avdekket «svekkelser og uhensiktsmessig design som resulterte i mange overbroinger av prosessikringsfunksjoner», men påpeker at disse ikke hadde direkte betydning for hendelsen.

– Dette er en hendelse vi ser alvorlig på. Like etter hendelsen inntraff gjorde vi tiltak som skule forhindre at lignende hendelser kunne inntreffe. Vi vil følge opp funnene i tilsynets og vår egen gransking av hendelsen, og gjøre ytterligere tiltak for å sikre læring, skriver Eskil Eriksen, pressetalsperson i Equinor til E24.

Equinor må etterkomme pålegget innen 30. september, og Eriksen skriver at de vil etterkomme det i henhold til fristene.

Les også Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

Gasslekkasje uken før

Torsdag uken før Gullfaks-C utslippet i april, var det en gasslekkasje på Gullfaks-B feltet.

– Det er ikke observert oljelekkasje til sjø, og produksjonen ble stanset, sa Eileen Brundtland, pressekontakt i Petroleumstilsynet til E24 da.

De Equinor-ansatte på plattformen måtte i livbåtene. Grunnen til lekkasjen viste seg å være naturlig slitasje i en ventil.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet Øyvind Midttun sier til E24 at det ikke er noen sammenheng mellom de to hendelsene på de ulike Gullfaks-feltene.