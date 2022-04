Russland stopper alle gassleveranser til Polen fra onsdag

Polen nektet å betale for gass fra Russland i rubler. Nå stenger russiske Gazprom kranene fra i morgen.

Leveransene vil stoppe fra klokken 08.00 onsdag, melder det polske selskapet PGNiG.

Det er russiske Gazprom som har informert selskapet om dette.

PGNiG sier at den oppgitte grunnen for handelsstansen er at det polske selskapet ikke ville betale for gassen i rubler, ifølge meldingen. Russland har krevd betaling for gass i rubler.

Det polske selskapet sier det at de ikke har noen utestående betalinger til Gazprom. Selskapet sier at de mener dette er en brudd på Yamal-kontrakten, og sier at de vil søke erstatning for dette.

Det er gass levert gjennom rørledninger fra både Ukraina og Hviterussland som vil bli stoppet.

Allerede tidlig i mars truet Russland med å stanse gassleveransene til Europa om ikke betalingen skjedde i rubler.

Tror Tysklands gass kan bli kuttet

– Dette tilspisser hele situasjonen, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

– Dette betyr at Russland setter hardt mot hardt. Polen sier de ikke kan betale for gassen med rubler, og da sier Russland at da får dere ikke noe gass.

Schieldrop sier Polen hadde forberedt seg for dette utfallet og hadde lastet opp så mye gass de kunne i sine lagre.

– Spørsmålet nå er hvor vi går videre. Polen har satt en presedens, og sier de ikke kan betale i rubler. Tyskland står nå i samme problemstilling, og de kan ikke betale for gassen i rubler.

– Tror du det er sannsynlig at Tyskland også kan få gassleveranser kuttet?

– Det virker som det er en veldig høy sannsynlighet for det, sier Schieldrop.

Gassprisene opp etter «trussel»

Europeiske gasspriser har steget 17 prosent tirsdag, etter at de første meldingene om strupingen av gasstilførselen kom.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kaller beskjeden fra russiske Gazprom for en «trussel».

– Kanskje Russland vil forsøke å straffe Polen ved å kutte leveranser, sier statsministeren, ifølge Bloomberg.

Han sier videre at Polen har nok gassreserver til å klare seg.

Også den polske miljøvernministeren, Michał Tadeusz Kurtyka, uttaler seg om saken tirsdag, og sier landet har vært forberedt på full stopp i olje- og gassleveranser fra Russland.

Han sier videre at gassreservene er på 76 prosent av full kapasitet.