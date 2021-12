Pengene flyr ut for helikopterselskapet

Helikopterselskapet Bristow Norway AS har tapt totalt 183 millioner kroner de siste fire årene.

Bristow Norway er det ledende selskapet i å transportere mannskap fra det norske fastlandet til oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Vis mer

«Selskapet vil fortsette å jobbe for å bedre sine marginer. Selv om markedet for offshore helikoptertrafikk er utfordrende, mener styret at selskapet er godt posisjonert til å utvikle seg finansielt positivt», heter det i årsberetningen for 2021 til Bristow Norway AS.

Driftsinntektene ned

Bristow Norway er et heleid datterselskap av det engelske selskapet Bristow Helicopters Ltd og har derfor allerede levert 2021-tallene i et såkalt avvikende regnskapsårs som strekker seg fra 1. april 2020 til 31. mars 2021.

Og regnskapet viser at pengene flyr ut av helikopterselskapet. I år ble resultatet før skatt minus 19 millioner kroner mot minus 24,8 millioner kroner i fjor. Driftsinntektene gikk også ned fra 2,38 milliarder kroner til 2,29.

De siste fire årene har Bristow Norway AS tapt totalt 183 millioner kroner. Egenkapitalen i selskapet er 31,2 millioner kroner.

«Vi er tilfreds med de nåværende kontraktene, men styret forventer at selskapet vinner nye kontrakter for å erstatte de kontraktene som utløper», skriver styret i årsberetningen.

Heidi Wulff Heimark er daglig leder i Bristow Norway AS. Vis mer

Vil øke flåten

Bristow Norway er det ledende selskapet i å transportere mannskap fra det norske fastlandet til oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Selskapet har sitt hovedkontor på Stavanger Lufthavn, Sola og har i tillegg helikoptre stasjonert ved lufthavnene i Bergen, Florø og Hammerfest.

«Selskapet tar sikte på å beholde den markedsledende posisjonen og muligens også ekspandere gjennom å åpne flere baser og øke flåten», heter det i årsberetningen.

Per 31. mars 2021 hadde Bristow Norway 432 ansatte fordelt på 74 kvinner og 358 menn. Styret består av fem menn og én kvinne.

Regnskapet viser også at daglig leder Heidi Wulff Heimark har en årslølnn på 2,4 millioner kroner.