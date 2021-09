– Høye olje- og gasspriser gir mer penger til grønn omstilling

Eksportverdien av norsk olje og gass kan bli rekordhøy i år. Det kan øke investeringene både i oljeindustri og grønn energi.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank, mener høy oljepris kan gjøre omstillingen enklere. Vis mer

Denne uken bikket oljeprisen 80 dollar fatet for første gang på tre år. For halvannet år siden, da koronapandemien rammet for fullt, var prisen en periode under 20 dollar. Samtidig har gassprisene de siste månedene kommet opp på skyhøye og uvanlige nivåer. Dermed drypper det både på selskaper og den norske staten.

– Det betyr veldig mye. For norsk sokkel, som har halvparten gass og halvparten olje, betyr dette en vanvittig inntjening, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

– For Norge betyr det mer penger i kassen, og for oljeselskapene betyr det at de tjener enormt mye. Dermed sildrer det også litt nedover i næringskjeden. Høyere priser løfter utsiktene og gjør flere prosjekter lønnsomme, sier Knudsen.

Mer til det grønne?

Han tror imidlertid ikke bare det er olje- og gassprosjekter som drar nytte av pengene.

– Høyere olje- og gasspriser gir mer penger til det grønne skiftet. Det fører til kraftigere omstilling, sier Knudsen.

Han peker på at Equinor på kapitalmarkedsdagen tidligere i år annonserte enda større satsing på fornybar energi, noe han mener illustrerer at inntekter fra fossil energi brukes til å satse på grønne prosjekter.

– Samtidig er jo utfordringen at olje- og gassprosjektene blir mer lønnsomme nå. Spesielt for leverandørene kan nok det bety at man i større grad vender tilbake til arbeid i det segmentet, sier Knudsen.

Ifølge Tore Guldbrandsøy kan det bli rekordhøy eksportverdi fra oljenæringen i år. Vis mer

Kan bli rekord

Også energianalytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy tror økte inntekter kan komme den grønne omstillingen til gode.

– Mange selskaper vil fortsatt bruke mye penger på olje og gass, men samtidig gir det muligheter for raskere energiomstilling fordi man også kan bruke mer kapital på fornybar. Noen vil kanskje se på fordelingen mellom petroleum og fornybart som et problem, men med en klar strategi mener jeg dette er en god posisjon å være i, sier Guldbrandsøy.

Ifølge hans beregninger kan 2021 gi de høyeste eksportinntektene fra salg av olje og gass noensinne for Norge. Han peker på at rekorden fra 2008 var på 759 milliarder kroner, målt i dagens verdi.

Guldbrandsøy viser til at Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet verdien til og med august til 404 milliarder kroner.

– Hvis dagens priser holder seg, vil hver måned framover gi inntekter på 100 milliarder kroner, basert på salgsvolum ganger pris. Dermed vil vi trolig kunne ende opp mellom 700 og 800 milliarder, sier han.

Inge Brigt Aarbakke merker allerede at det er mer å gjøre. Vis mer

Merker oppgangen

Inge Brigt Aarbakke er toppsjef og eier i oljeleverandøren Aarbakke på Bryne. Han følger prisoppgangen med glede.

– Jeg er overbevist om at dette gjør det enklere for oljeselskapene å ta beslutninger om investeringer i nye prosjekter. Det gir mer arbeid til oss, sier Aarbakke.

Han ser allerede effekten.

– De siste månedene har det vært en kontinuerlig økning i forespørsler fra kunder, sier han.

Også Aarbakke tror oppgangen kan gi effekt i nye forretningsområder, som fornybar energi og karbonlagring.

– Selskapene har råd til mye mer. Det gjør at de også våger å satse på nye ting, sier Aarbakke.