Lund: – Ergrer meg at vi ikke så noen av utfordringene tidligere

Tidligere sjef for Statoil, Helge Lund, snakker for første gang om den tapsbringende satsingen i USA torsdag.

Publisert: Oppdatert: 25. juni 2020 18:54 , Publisert: 25. juni 2020 18:14

Mellom 2004 og 2014 satt Helge Lund ved roret for daværende Statoil (nå Equinor). På samme tid tapte oljeselskapet om lag 200 milliarder kroner i USA.

Den tidligere Statoil-sjefen har tidligere nektet å svare på spørsmål om braktapet.

– Med det bildet vi har i dag med det store fallet i olje- og gassprisene, så viser det seg at vi investerte for mye og til for høye priser, som stort sett resten av industrien, sier Helge Lund på NRKs Dagsnytt 18 torsdag.

Lund mener selskapet «driver disse ressursene like godt som alle andre», men innrømmer at de hadde problemer med et selskap de kjøpte i i 2011.

– Og det ergrer meg i dag at vi ikke så noen av de utfordringene tidligere. Da kunne vi tatt sterkere tiltak, brukt mer lut og vi kunne ryddet opp litt raskere. Og da hadde vi ikke hatt denne oppmerksomheten som vi har i dag, sier Lund.

– Stor oppmerksomhet

Lund sier i dag at han mener at det er naturlig at det er dagens ledelse som snakker for selskapet, for «det er de som kan saken best».

– Samtidig må man erkjenne at Equinor er et spesielt selskap i Norge. Det er stort, og eid 67 prosent av den norske stat. Denne saken har vakt stor oppmerksomhet, så mitt ønske er å få snakke om saken, om strategien, om hvorfor vi hadde en vekststrategi, og prøve å skape en bredere forståelse for det, sier Lund.

Nedskrivninger

Lund sier han hadde og har ansvaret for alt som skjedde i den perioden han var øverste leder i selskapet, inkludert disse investeringene.

– Det som var situasjonen tilbake i 2005, var at etterspørselen etter olje og gass vokste kraftig, prisene økte og industrien hadde problemer med å få frem nok ressurser til markedet. Så basert på det la vi en vekststrategi, både i Norge, men også internasjonalt.

– Og den internasjonale satsingen, en del av det var skiferressursene i USA, der det var kommet ny teknologi, og vi trodde på dette som et vekstområde. Det ble det, men veksten ble mye større enn vi trodde, og dermed tippet balansen i oljemarkedet, og oljeprisene falt dramatisk i 2014. Dermed sto ikke investeringene og vi måtte ta nedskrivninger.

Dagens Næringsliv har omtalt tapene, skyhøye bonuser, en kritikkverdig selskapskultur og manglende kostnadskontroll som utspilte seg fra 2008 og utover frem til selskapet internt slo alarm i 2014.

Lund sier han også tar ansvar for ukulturen, og sier at det ergrer han at han ikke «så den dimensjonen» i den delen av organisasjonen tidligere.