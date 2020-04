Spenningen stiger før G20-møtet: – Mexico skal få kjørt seg

Forslaget om å kutte oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag avhenger av tilslutning fra Mexico. Det kan gå begge veier.

Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman al-Saud ledet det virutelle Opec+-møtet, her avbildet fra Riyadh 9. april. Vis mer SPA / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 10. april 2020 14:05 , Publisert: 10. april 2020 13:53

Forslaget går ut på å kutte i oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag fram til juli. Deretter opprettholdes et kutt på 8 millioner fat per dag ut resten av året.

Fra 2021 vil produksjonsreduksjonen være på 6 millioner fat olje per dag og vare de neste 16 månedene. Det bekreftet Opec fredag morgen.

Samtidig var det klart at møtet mellom Opec og andre oljeproduserende land og som startet torsdag, ikke endte med at man kunne fatte noen endelig beslutning.

– Alle Opec-landene og alle andre oljeproduserende land som er med på samarbeidserklæringen, er enig, med unntak av Mexico. Som resultat av det, er avtalen betinget av Mexicos samtykke, heter det i en uttalelse fra Opec.

DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen sier Mexico kan komme til å tre ut av samarbeidet dersom de ikke kommer til enighet.

– Mexico brukte veldig lang tid i natt, de var ute av møtet flere ganger for å diskutere med presidenten, og det virket også som de diskuterte med USA og Canada.

– Folk spør seg hvorfor de ikke vil, det er en del som hevder at de hedger produksjonen, som ett av veldig få land i verden så er de mindre sårbare. Men hvis du ser nøye på tallene så ser du at Opec har kuttet kraftig i det de kaller referanseproduksjonen til Mexico.

Les også Dette er den historiske kuttavtalen: Mexico kan bryte enigheten

Kan la dem tre ut

Opec setter et referansenivå og kutter derfra, som også er hvor tallet 10 millioner kommer fra, forklarer Martinsen.

– Og mens de andre fikk beholde sine referanser, ble Mexicos kuttet veldig, som på en måte var rettferdig, fordi deres var altfor høy, og de hadde ikke tenkt å kutte. De har fallende produksjon og har aldri vært i nærheten av å måtte ta reelle kutt, så de har på en måte vært «freerider» med naturlig fallende produksjon.

– Det store spørsmålet er om resten av gruppen lar avtalen stå og falle med Mexico. Eller om de lar dem tre ut av Opec+-samarbeidet.

Mexico får nå et betydelig politisk press mot seg fra alle kanter, inkludert Saudi-Arabia, Russland og USA. På papiret må de kutte 400.000 fat per dag, så spørsmålet er om de andre landene vil la hele avtalen gå i vasken for det, når totalen lyder 10 millioner, forklarer han.

– Nå er det G20-møte straks, og vi vet at noen sentrale politikere er veldig fornøyde med å få på plass avtalen, blant annet Trump, og han har vist seg å ha mange politiske virkemidler i skuffen. Så Mexico skal få kjørt seg, sier Martinsen.

Tror på kutt på 7,3 mill

G20-landenes energiministre møtes via videolink for å diskutere oljeproduksjon og koronapandemi senere fredag. Saudi-Arabia er vert for møtet.

Martinsen tror samtidig at landene neppe faktisk kommer til å kutte 10 millioner fat per dag, med eller uten Mexico.

– Hvis vi ser på effektivt kutt fra februar, som er det siste faktiske datapunktet på produksjonen, og antar 100 prosent overholdelse fra alle landene, så impliserer det at Irak skal kutte med 1 millioner fat fra dagens produksjonsnivå. Noe som ikke kommer til å skje.

– Et annet land med historikk for å jukse er Nigeria, som med utgangspunkt fra dagens nivå skal kutte med 270.000 fat per dag. Det er også usikkert.

Ifølge Martinsens anslag vil det reelle kuttet ende på rundt 7,3 millioner fat per dag.

IEA-sjefen: – Applauderer Saudi-Arabia

Sjefen for det internasjonale energibyrået IEA, Farih Birol, sier i en presseuttalelse at han ser frem til G20-møtet og håper det vil gjenopprette «en sårt tiltrengt stabilitet i oljemarkedet».

– De ekstreme svingningene vi ser i oljemarkedene er ødeleggende for verdensøkonomien, i en tid vi aller minst har råd til det. Av den grunn applauderer jeg G20-presidentskapet i Saudi-Arabia for å ha fulgt IEAs forslag om å organisere dagens ekstraordinære G20-møte, sier Birol.

Han legger til at han oppmuntres av villigheten til landene til å samles rundt det virtuelle bordet fredag, og håper det sender et signal til verden om håp og solidaritet.

– Dagens oljekrise er et sjokk som truer den globale økonomiske og finansielle stabiliteten. Det krever et globalt svar. Derfor kan G20 være et uunnværlig forum for avgjørende lederskap når det er presserende.