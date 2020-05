Massiv overkapasitet på olje kan fort snu: Frykter oljemangel om få år

Coronakrisen gjør at oljebransjen leverer langt mer olje enn det som trengs. Men arrene etter sjokket kan føre til at det blir for lite olje om bare noen år.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Vis mer Jon Ingemundsen

Dersom dagens overskudd på olje snur til et underskudd utpå 2020-tallet, kan det gi langt høyere priser enn i dag, skriver Rystad Energy og DNB Markets i ferske notater.

Det har sett svært mørkt ut for oljebransjen etter coronakrisen, med dramatisk fall i etterspørselen. Nordsjøoljen Brent har vært helt nede i 15 dollar fatet.

Det får dramatiske følger for selskapene. Shell har kuttet utbyttet for første gang siden andre verdenskrig. Equinor har kuttet utbyttet med to tredjedeler til ni cent per aksje og stoppet et milliardprogram for tilbakekjøp av aksjer.

De store oljeselskapene skriver ned verdier og kutter investeringer, etter nedstengninger av skoler og virksomheter i en rekke land. Global oljeetterspørsel har falt som en sten.

Det internasjonale energibyrået (IEA), et Paris-basert organ etablert av OECD, venter en enorm overkapasitet på olje, som gjør at lagrene fylles overalt.

April: 29 millioner fat per dag i overkapasitet

Mai: 26 millioner fat per dag i overkapasitet

Juni: 15 millioner fat per dag i overkapasitet

Slik ser Rystad for seg produksjonen av væske utenfor Opec-landene i Midtøsten, før og etter coronakrisen. Lavere investeringer og selvpålagte kutt kan gi risiko for underskudd i markedet utpå 2020-tallet, tror de. Vis mer Rystad Energy

Lav aktivitet skaper arr

Men fallende investeringer og nedbygging av aktivitet i oljebransjen etter coronasjokket kan gi betydelige konsekvenser på sikt, advarer ekspertene.

Oslo-baserte Rystad Energy tror at etterspørselen vil ta seg opp over tid, og at oljebransjen da vil slite med å levere tilstrekkelig olje. Innen 2025 tror de global etterspørsel er oppe i 105 millioner fat per dag.

Men kuttene i investeringer og aktivitet i oljebransjen kan gi et underskudd i markedet på fem millioner fat per dag i 2025, anslår Rystad Energy. Prisene vil da måtte stige til 68 dollar fatet for å balansere markedet, tror de.

– Dagens lave oljepris har strammet betydelig inn på balansen mellom tilbud og etterspørsel på mellomlang sikt. Selv om veksten blir stor i skiferolje, venter vi flat oljeproduksjon utenfor Opec-landene i Midtøsten de neste fem årene, sier Espen Erlingsen, leder for oppstrømsvirksomhet i Rystad Energy.

– Etterspørselen er ventet å øke, og da må de sentrale Opec-landene øke sitt tilbud betraktelig, eller så vil markedet stå overfor enda høyere priser enn vårt basisscenario, sier han.

I år vil oljeselskapene sette i gang nye konvensjonelle oljeprosjekter på det laveste nivået på 40 år, og Rystad tror investeringene i skiferolje vil bli halvert i år.

Venter underskudd i august

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i et notat at oljemarkedet er i ferd med å tas ut av akutten.

Martinsen tror at oljemarkedet vil havne i balanse allerede i juli, og at det vil bli underskudd på olje allerede i august.

Årsaken er at Opec og Russland har kuttet produksjonen med 9,7 millioner fat per dag, at en rekke private oljeselskaper trapper ned sine produksjonsplaner for 2020, og at global oljeetterspørsel vil ta seg opp.

DNB Markets har et litt annet syn enn IEA (se anslagene lenger oppe i artikkelen), og anslår overkapasiteten på olje til 26 millioner fat per dag i april, 11 millioner fat per dag i mai og tre millioner fat per dag i juni.

I juli er markedet nær å være balansert, tror DNB Markets. Dette betyr også at oljelagrene globalt vil fylles opp saktere enn ventet. DNB Markets venter nå at lagrene er fulle i juni, ikke i midten av mai som tidligere anslått.

– Potensiale for manglende kapasitet

Hvis verdens oljeforbruk stiger til gamle høyder om et par år, tror DNB Markets at oljebransjen kan få store problemer med å forsyne den med nok olje.

– Underskuddet vil øke til 3,7 millioner fat per dag i fjerde kvartal, og vi tror oljemarkedet vil ha underskudd inn i 2021 etter langsiktige tilbudsbegrensninger fra Opec+, skriver Martinsen.

– Når vi kommer inn i 2022 ser vi et potensial for at manglende kapasitet i global oljeproduksjon, ettersom etterspørselen stiger til nivåene før viruset, og tilbudssiden sliter med effekten av for lave investeringer og permanent nedstengt kapasitet, legger han til.

Kan bli markant høyere priser

Også DNB Markets venter at oljeprisen skal betydelig opp over tid. Martinsen og kollegaene hans anslår at oljeprisen vil stige til 35 dollar fatet i tredje kvartal, og videre til 43 dollar fatet i fjerde kvartal.

– For 2021 venter vi en pris på 50 dollar fatet, før den stiger til så høyt som 65 dollar fatet i 2022 grunnet et stramt oljemarkedet og potensielt mangel på global produksjonskapasitet på olje, skriver Martinsen.

DNB Markets tror global etterspørsel vil overstige nivåene før coronakrisen på rundt 100 millioner fat i 2022. Da vil Opec og Russland måtte produsere opp mot sin fulle produksjonskapasitet for å forsyne markedet, skriver Martinsen.

– Vi ser risiko for markant økte oljepriser i 2022, skriver han.

Det vil i så fall være gode nyheter for oljeselskapene, med en Brent-pris som har steget denne uken, men fortsatt ligger på under 30 dollar fatet.

Equinor leverer tall denne uken, og er ventet å levere sitt svakeste justerte resultat siden tredje kvartal 2016. Selskapet kan også måtte justere sitt syn på den langsiktige oljeprisen og skrive ned verdier etter oljeprisfallet.

