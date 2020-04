Regjeringen går med på skattepakken for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

Oljenæringen, LO, NHO og KonKraft har bedt om en krisepakke i form av utsatt skatt for å møte den massive krisen oljenæringen står midt oppe i. Den pakken går regjeringen nå med på, med et lite unntak.

Publisert: Oppdatert: 30. april 2020 10:53 , Publisert: 30. april 2020 10:34

Saken oppdateres ...

Corona-krisen har ført til en oppbremsing i store deler av økonomien verden over. Det har igjen ført til at oljeetterspørselen har stupt og derfor også oljeprisen.

Hittil i år er oljeprisen ned nesten 70 prosent og oljeselskap verden over har varslet massive kutt i investeringer. Det rammer en leverandørindustri som knapt hadde rukket å reise seg etter den forrige oljebremsen.

Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021, fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system.

Forslaget betyr enkelt sagt at oljeselskapene betaler mindre skatt nå, men mer skatt i fremtiden når fradragene er «brukt opp». Dette går regjeringen også med på.

Totalt kan pakken som regjeringen nå foreslår frigi rundt 100 milliarder kroner knytte til investeringer i 2020 og 2021. Tallet vil variere med hvor mye oljeselskapene investerer.

Selve regningen for staten er langt mindre ettersom det ikke er snakk om et skattekutt, men en utsettelse. Finansdepartementet har beregnet kostnaden for staten til om lag tre milliarder kroner tidligere.

På en pressekonferanse torsdag varsler statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner følgende:

Oljeselskapene får skrevet av investeringene umiddelbart i oljeskatten (ikke i selskapsskatten) i 2020 og 2021. Dette gjelder også for prosjekter som er vedtatt der søknaden til myndighetene er sendt inn innen utgangen av 2021.

Oljeselskaper som går med underskudd i 2020 eller 2021 vil kunne få utbetalt skattefradraget på underskuddet. På den måten likebehandles oljeselskap uavhengig av om de er i skatteposisjon eller ikke som i leterefusjonsordningen

Samtidig kuttes friinntekten fra 5,2 prosent per år i fire år, til at man kun får 10 prosent det første året.

– Et viktig forbehold vi må ta er forholdet til EØS-avtalen. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget 12. mai, sier finansministere Jan Tore Sanner.

Han la til at CO₂-avgiften for oljenæringen neste år også må vurderes.

En liten, men viktig endring

Oljenæringen hadde egentlig bedt om å få trekke fra hele investeringen, inkludert friinntekten i sitt forslag.

Friinntekten er det fradraget oljeselskapene får for å kompensere dem for at skatt og fradrag kommer på forskjellige tidspunkt. Mens man må skatte av inntekten samme år som man får den, pleier fradrag for investeringer å måtte fordeles over seks år. Oljeselskapene «låner» dermed staten penger siden de ikke får skattefradraget med en gang.

Man får kompensert dette «lånet» gjennom friinntekt og renter, men det har i årevis vært en heftig diskusjon om hvor stor denne kompensasjonen skal være.

Hvor høy eller lav denne kompensasjonen vil være vil også avgjøre om skattesystemet er nøytralt eller ikke – altså om en investering vil lønne seg mer eller mindre for selskapet etter skatt.

Hvis man fikk umiddelbare fradrag uten å endre friinntekten ville denne kalkylen endre seg.

En kontantstrømsbasert skatt som andre land har innført – der man får fradrag og skatter avhengig av når inntektene og utgiftene faktisk skjer, så fjerner man også denne problemstillingen helt.

Dette har blant annet blitt påpekt i et innlegg av professor emeritus Rögnvaldur Hannesson ved Norges Handelshøyskole.