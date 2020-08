Petroleumstilsynet bekymret for Castberg-feltet: – En situasjon vi ser alvorlig på

Petroleumstilsynet er bekymret for Castberg-prosjektet, som er rammet av sveiseproblemer og coronakrise. Tirsdag var tilsynet i sitt andre møte med Equinor om saken på en drøy måned.

Illustrasjon av produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet. Vis mer Equinor

Produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet er under bygging i Singapore, men ligger et drøyt år etter skjema blant annet på grunn av coronakrisen og sveiseproblemer.

E24/Stavanger Aftenblad skrev i juli at Equinor hadde oppdaget kvalitetsproblemer med sveisingen på skroget.

Petroleumstilsynet sier nå at det har vært i møter med operatøren om prosjektet, og er bekymret for omfanget av sveiseproblemene.

– Dette er en situasjon vi ser alvorlig på, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Anda i Petroleumstilsynet (Ptil) til E24.

– Vårt hovedanliggende her er hvordan Equinor nå jobber for å forsikre seg om at Castberg-skroget er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand når det blir ferdig, legger hun til.

Tilsynets bekymringer ble først omtalt av nyhetsbyrået Bloomberg.

Johan Castberg-utbyggingen i Barentshavet har så langt en beregnet kostnad på rundt 49 milliarder kroner, og er en av de største pågående utbyggingene på norsk sokkel.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Anda i Petroleumstilsynet. Vis mer Petroleumstilsynet

To møter med Equinor

Ptil fikk vite om sveiseproblemene i juni, og var i møte med operatøren Equinor om utfordringene i Castberg-prosjektet i juli. Tirsdag hadde tilsynet nok et møte med selskapet om dette.

– Vi ser med bekymring på den store mengden med sveiser som ser ut til å ikke møte kravene. Dette er noe vi naturligvis er opptatt av, og som er direkte relevant for sikkerheten. Vi følger dette tett, og hadde et møte med Equinor senest i dag og vil fortsette vår dialog med selskapet, sier Anda.

– Vi i Ptil vil vurdere fortløpende hvordan vi mer konkret skal følge dette opp fremover, sier hun.

På grunn av coronakrisen har ikke Petroleumstilsynet vært fysisk til stede på verftet i Singapore i det siste, men tilsynet forsøker å føre tilsyn på andre måter.

– Rent fysisk har vi ikke vært der i den senere tid, men vi har absolutt vært i inngrep med Castberg. Men disse sveiseproblemene var ny informasjon for oss som vi ikke ble oppmerksom på før i juni, sier Anda.

20–30 prosent må sveises på nytt

Bloomberg skriver at det kan være nødvendig å gjøre opptil 30 prosent av sveisingene på produksjonsskipets skrog på nytt.

– Equinors vurdering så langt er at mellom 20 og 30 prosent av sveisene ikke er i forsvarlig tilstand. Det er det som er kjent foreløpig, sier Anda.

Hun mener at Equinor må svare på hvor lang tid dette vil ta.

Equinor opplyser til E24 at selskapet jevnlig har møter med Ptil om saken. Da Equinor-sjef Eldar Sætre la frem rapporten for andre kvartal sa han at prosjektet vil bli forsinket til inn i 2023.

Det er fortsatt svært lav bemanning på verftet i Singapore etter coronakrisen. Dette kan ramme fremdriften i prosjektet og arbeidet med å fikse sveisingen på gigantskipet.

E24 skrev allerede i mars at produksjonsskipet kan bli ett år forsinket. Upstream skrev i forrige uke at det kan bli ytterligere forsinkelser.

– Har hatt noen utfordringer

Under en pressekonferanse mandag ba E24 Equinors påtroppende konsernsjef Anders Opedal om å kommentere situasjonen i Castberg-utbyggingen. Han erkjente da at det er utfordringer i prosjektet.

– I Castberg-prosjektet har vi to utfordringer for tiden. Den ene er at de modulene vi bygger her i Norge er forsinket. Og så er også skipet i Korea forsinket, sa Opedal.

– Du har helt rett i at vi har hatt noen utfordringer i forbindelse med sveising, og de har vi tatt tak igjennom kvalitetssikring. Og så er det covid-19-situasjonen med redusert mulighet for å ha folk på verftet nå, så er det store utfordringer. Og det gjelder egentlig alle prosjekter for alle for tiden, sa han.

