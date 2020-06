Stor uro i Equinor etter Sætre-beskjed

Konsernsjef Eldar Sætre har varslet at Equinor skal nedbemanne igjen. Nå forbereder tillitsvalgte seg på å ta opp kampen for arbeidsplassene nok en gang.

Leder Per Martin Labråthen i Industri Energi i Equinor var glad for krisepakken til oljeindustrien – her med Atle Espen Helgesen fra fagforbundet og klubbleder Arild Berntsen i Seadrill – og at selskapet fulgte opp med å si ja til ny utbygging. Men nå er det uro internt. Vis mer Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: 19. juni 2020 06:24

For leder Per Martin Labråthen i Industri Energi i Equinor har konsernsjefens beskjed om at selskapet vil få færre ansatte, ført til et renn av spørsmål fra medlemmer som lurer på hva dette betyr.

Equinor-sjef Eldar Sætre kom med beskjeden på et video-allmøte tirsdag ettermiddag. DN skrev først om saken. Hva det egentlig betyr når Sætre sier at det over tid vil være ventet at Equinor vil ha færre ansatte, lurer også Labråthen på.

– Også tidligere har det kommet signaler om at vi som selskap ikke vil se likt ut før og etter koronakrisen. Nå får jeg utrolig mange spørsmål om hva som er på gang. Sætre sa selv at han ikke vet, bortsett fra at selskapet vil bli mindre, sier han.

Men Labråthen vet at kostnadskutt medfører nedbemanning. Og det forventer han også nå. Men hvilke områder som rammes, er altså ikke klart.

– Foreløpig oppfatter jeg Sætre slik at han ber oss om å forberede oss. For oss som tillitsvalgte blir det nå å sørge for at folka våre blir skikkelig behandlet.

Per Helge Ødegård er hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor. Han forbereder seg på tøffe tak. Vis mer Pål Christensen

Vil ikke ha outsourcing

Equinor har allerede signalisert at det blir mindre reising og mindre fly framover. Så blir spørsmålet om kostnadskutt vil bety at aktiviteten reduseres i noen land – og om Norge også blir rammet.

– Nå er også vi tillitsvalgte usikre. Vi har akkurat lagt bak oss en veldig omfattende nedbemanning, og vi vil ikke ha noe sånt igjen.

– Kan det bli tema med færre Equinor-ansatte og mer innleie?

– Jeg er veldig skeptisk til mer bruk av outsourcing. Noe arbeid skal Equinor gjøre selv, så vi kan ikke sette ut våre normale arbeidsoppgaver. Men vi vil nok se at samarbeidet med leverandører vil bli gjort på andre måter enn i dag, og at nye allianser vil oppstå. Det i seg selv er vi ikke negative til, sier Labråthen.

– Uaktuelt med kutt på norsk sokkel

For Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor, er det viktig å være helt klar på en ting: Fagforeningen mener at å gå ned på bemanningen på norsk sokkel er ikke mulig.

– Allerede i dag må Equinor bruke mange innleide for å holde hjulene i gang. Dette er oppgaver som fast ansatte egentlig skal gjøre. I tillegg er det også mye overtid fordi bemanningen i utgangspunktet er for lav, sier Ødegård.

Han får klare tilbakemeldinger fra verneombud og tillitsvalgte ute på plattformer i havet at det nå er så travelt at de ikke har tid nok til å gjøre oppgavene sine som tillitsvalgte og verneombud ordentlig.

– Så å kutte mer på norsk sokkel vil være helt uforsvarlig. Det vil i tilfelle gå ut over produksjonen og dermed bety mindre penger til selskapet – og så til staten.

Også Ødegård har fått meldinger fra medlemmene ute på sokkelen om at mange nå er bekymret for hva som vil skje. Han ser ikke bort fra at det kan komme nye utfordringer som kan medføre tøffe tak framover.

– Folk er med god grunn bekymret for ytterligere nedbemanninger. Sætre var lite spesifikk i det han sa, men alle tenker at her kommer det noe som gjelder oss. På sokkelen har vi allerede tatt en stor nedbemanning, og mange lurer på hvordan vi skal klare det hvis det kommer en til.

