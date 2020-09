Hitecvision-selskap slår seg konkurs med milliongjeld: – Helt skrekkelig

Kreditorer går på en smell når det Hitecvision-eide rørselskapet Norwegian Piping melder oppbud. – Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier en av dem.

RØR: Norwegian Piping har tidligere meldt om en kontrakt for leveranse av rør til gigantfeltet Johan Sverdrup. I prosjekter som dette er rørselskapet avhengig av sine egne leverandører, for å kunne levere sitt sluttprodukt til kunden. Disse får nå ikke tilbake pengene sine. Vis mer byoutline Ints Kalnins / Reuters

Oppkjøpsfondet Hitecvision kjøpte Norwegian Piping i 2014, men så kom oljekrisen og siden har det gått nedover.

Det Bergen-baserte selskapet, som har spesialisert seg på å levere rør til oljesektoren, tapte i alt 62 millioner kroner i de fire årene frem til og med 2018.

Norwegian Piping ble underlagt milliardkonsernet Moreld tidligere i år, da Hitecvision flyttet 20 oljeserviceselskaper under dette konsernet.

Nå har styret i Norwegian Piping besluttet å melde oppbud, altså å slå eget selskap konkurs.

Moreld-sjef Geir Austigard forteller at en allerede krevende situasjon ble enda verre etter at coronaviruset kom, kombinert med oljeprisfall og bortfall av prosjekter.

Han sier de har lyktes i å redde store deler av virksomheten i rørselskapet, inkludert arbeidsplasser.

Men kreditorer går på en smell.

– Leverandørene vil ta et tap, og det beklager vi. Det er flere som har tapt her, men i første rekke er det eierne og leverandører som rammes av konkursen, sier Austigard på telefon med E24.

– Helt skrekkelig

Administrerende direktør Ove Hjelleset i IMI Engineering sier han er forbannet over at leverandørene får svi etter konkursen i Norwegian Piping. IMI Engineering har levert ventiler for 350.000 kroner til rørselskapet. Vis mer byoutline Privat.

Blant de rammede er IMI Engineering, som har levert ventiler til Norwegian Piping.

Selskapet har en ordre på rundt 350.000 kroner som det ikke har fått betalt for, bekrefter administrerende direktør Ove Hjelleset i IMI Engineering.

Beløpet går frem av en oversikt fra Proff Forvalt, som henter inn opplysninger fra blant annet inkassobyråene.

E24 spør Hjelleset hva han synes om at selskapet han leder trolig ikke kommer til å få tilbake pengene sine.

– Det synes jeg er helt skrekkelig. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Hjelleset i IMI Engineering via telefon.

Hjelleset forteller at de har gjort mye for å levere et produkt som Norwegian Piping kan være fornøyd med.

– Vi er helt avhengig av pengene våre kunder skylder oss. De bør gjøre opp med sine leverandører som virkelig har stått på for å kunne levere det de har lovet.

«Veldig få» i Norge

Austigard sier på sin side at eierne, inklusive Moreld, har tapt mye på selskapet.

– Vi har gått inn med penger i flere omganger, sier Austigard.

Austigard i Moreld sier at det i hovedsak er utenlandske leverandører som rammes, og «veldig få» i Norge.

Mye av aktiviteten falt bort og det ble til slutt vanskelig å drive selskapet videre i sin nåværende form.

STORE TAP: Geir Austigard er sjef for det Hitecvision-eide konsernet Moreld. Han forteller om økonomiske problemer i datterselskapet Norwegian Piping, som nå har meldt oppbud. Vis mer byoutline Marie von Krogh.

Gjeld på over 100 mill.

IMI Engineering har det største av i alt 11 krav som har gått til inkasso i løpet av sommeren og høsten.

Andre kreditorer er oljeleverandørene TP Connectors og Promas, samt Bring Cargo, som eies av Posten Norge og driver med godstransport i bedriftsmarkedet.

Betalingsanmerkningene beløper seg totalt til drøyt 700.000 kroner.

Sparebank 1 SR-Bank har frivillig pant på 660 millioner kroner i driftstilbehør, varer og en factoringavtale, viser tall hentet fra løsøreregisteret.

Gjelden er på 104,6 millioner kroner, ifølge konkurskjennelsen. Det står også at «selskapets aktiva har lavere verdi enn dette». Dette beløpet kan inkludere andre gjeldsposter enn leverandørgjeld.

Hverken bostyrer eller Moreld oppgir hvor stor gjelden til leverandørene er ved konkurstidspunktet.

De siste offentlig tilgjengelige regnskapstallene viser at leverandørgjelden var på drøyt 38 millioner kroner ved utgangen av 2018.

– Noen tøffe år

Austigard forteller at Moreld generelt har en god utvikling, men at noen områder virkelig sliter.

– Det har vært noen tøffe år, og nå ble det veldig tøft i forbindelse med corona. Vi har jobbet veldig mye med denne «casen», for å redde arbeidsplasser.

Norwegian Piping er ett av fire tilknyttede Hitecvision-eide selskaper innen oljeservice som har meldt oppbud.

De tre andre selskapene lever imidlertid videre under Hitecvision-paraplyen.

– Virksomheten i Norwegian Piping vil videreføres i ny drakt. Dette selskapet har over tid slitt med økonomiske problemer på grunn av krevende prosjektgjennomføringer, sier Austigard.

Bostyrer Stine Snertingdalen opplyser at den nye eieren har betalt over 100 millioner kroner for virksomhetene, for å drive disse videre. Etter det hun har fått opplyst er Hitecvision også sentral på eiersiden i den nye strukturen.

Skiftet navn før konkurs

Alle de fire konkursene ble åpnet fredag i forrige uke. Og alle de fire selskapene skiftet navn før konkursåpningen:

Morselskapet NP Group , som tidligere het Flux Group.

Tre datterselskaper:

Et siste datterselskap, Valvision, har også blitt videreført gjennom «omfattende» innskudd av ny risikokapital eller finansiering fra hovedeier. Dette selskapet er det ikke åpnet konkurs i.

Den samlede gjelden i selskapene er på 271,7 millioner kroner, viser kjennelsene.

Stine Snertingdalen er bostyrer for fire selskaper eid av Hitecvision, der det nå er åpnet konkurs. Vis mer byoutline Kvale Advokatfirma

Usikker fremtid for fire ansatte

Snertingdalen bekrefter at de fleste ansatte i selskapene har fått jobb hos ny eier, men legger til at fire ansatte i morselskapet muligvis går en usikker fremtid i møte.

– Morselskapet Flux Group, nå NP Group, har ikke vært del av transaksjonene etter det vi forstår, og det er fire ansatte der som boet vil informere om sine rettigheter i forhold til lønnsgaranti, med videre, skriver Snertingdalen i en e-post.

Hun sikter til transaksjonene som har vært en del av arbeidet med å redde selskapene, da eierne skjøt inn penger.

Snertingdalen vil i tiden fremover gjennomgå prisingen og øvrige vilkår som er satt for transaksjonene, i samarbeid med borevisor Eivind Thue i BHL.

– Vi skal etterprøve om vilkårene er markedsmessige og om man ved salg av virksomhetene i tilstrekkelig grad har ivaretatt kreditorene som ligger igjen i selskapene på en forsvarlig måte, skriver Snertingdalen.

