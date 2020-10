Fastlåst konflikt i oljestreiken: – Snakket til døve ører

Streiken kutter Norges olje- og gassproduksjon med rundt 8 prosent. Den viser ingen tegn til å avta.

STREIK: 43 av Ledernes medlemmer er tatt ut i streik ved Johan Sverdrup-plattformen. Vis mer byoutline Ints Kalnins / X02120

Publisert: Publisert: 5. oktober 2020 18:31

169 av Ledernes medlemmer er tatt ut i streik etter opptrappingen i oljestreiken natt til mandag.

Streiken rammer produksjonen på i alt seks felt og kutter Norges olje- og gassproduksjon med rundt 8 prosent.

Audun Ingvartsen er leder for arbeidstagerorganisasjonen. Han sier det ikke formelt har vært bevegelse mellom partene etter midnatt.

– Vi opplevde i går at vi snakket til døve ører og at det ikke var en reell vilje fra motparten, sier Ingvartsen på telefon med E24.

Krever avtale

Lederne krever en tariffavtale, slik at de som forbund kan «ivareta medlemmene som er med på omstilling og sier ja til å jobbe i kontrollrommene», ifølge Ingvartsen.

Lederne vil at sokkelavtalen, altså avtalen for personell som jobber ute i havet, skal gjelde også på land. Det er arbeidsgiversiden, Norsk olje og gass, kritisk til.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass sier de ikke kan gi dem avtalen.

– Vi mener den ligger utenfor tariffavtalen. Den gjelder for folk på havet, ikke på land. Hvis de får det slik de ønsker, vil de komme på land med offshore-betingelser.

– Blant Norges best betalte

Andreassen peker på at lønnsforhandlingene ble utsatt på grunn av corona. Det ble et moderat lønnsoppgjør på 1,7 prosent.

– Og med en prisvekst på 1,4 prosent betyr det reallønnsøkning. Det er veldig relevant av vi har en global pandemi. Resten av samfunnet forholder seg til det. Det er rart at Lederne ikke gjør det.

Industri Energi og Safe får 1,7 prosent, og det Lederne krever er mye høyere enn det, ifølge Andreassen.

– De krever både utvidet virkeområde og betydelig høyere tillegg enn alle de andre har fått. Vi snakker om en av Norges aller best betalte arbeidsgrupper.

Lederne sier Norsk olje og gass bruker coronakrisen som argument for moderasjon, men Andreassen mener de ikke bruker corona som en unnskyldning.

– Vi ser på faktiske forhold: Arbeidsledigheten er nå dobbelt så høy som før corona. Samtidig har oljeprisen falt til rundt 40 dollar fatet fra 66 ved årsskiftet. Det er corona-relatert, og kommer som følge av mindre etterspørsel og mindre produksjon av varer.

Prinsippsak

Ingvartsen i Lederne sier begge de to andre forbundene, Industri og energi i LO og Safe i YS, har avtale på land.

– Vi har krevd å få det samme. Løsningen finnes der. De to andre forbundene lener seg tilbake og håper vi ikke får avtalen, fordi da kan de si at de ansatte må komme og bli medlem hos dem.

Forskjellen er at arbeidsgiversiden må forholde seg til tre forbund, i stedet for to, ifølge Ingvartsen.

– Vi har vært forbundet som har stilt opp oftest og har vært gode samarbeidspartnere. Dette går på prinsipper og må være relativt udramatisk.

