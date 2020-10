Ingen bevegelse mellom partene: Oljestreiken trappet opp

Norsk olje og gass (NOG) gjorde et forsøk søndag kveld, men ble avvist av Lederne. Dermed ble sokkelstreiken trappet opp.

Olje- og gassfeltet Gjøa i den nordlige del av Nordsjøen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Ved midnatt ble streiken på norsk sokkel mer alvorlig da Lederne trappet opp streiken som har pågått siden onsdag. Mandag gikk ytterligere 126 medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen ut i streik.

Fra tidligere er 43 av Ledernes medlemmer på plattformen Johan Sverdrup tatt ut i streik etter meklingsbruddet.

– Etter lang tid fikk vi oversendt et utkast til protokoll fra NOG. Den var dessverre så vag og uten noen forpliktelser for å løse vårt hovedkrav at vi avviste det, skrev forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne til E24 i en SMS sent søndag kveld.

– Vi svarte at vi trenger mer forpliktelser i en protokoll dersom streiken skal avblåses, legger han til.

Fra midnatt ble det tatt ut medlemmer fra plattformene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Gjøa. Alle plattformene tilhører Equinor, bortsett fra Gjøa, der Neptune Energy er operatør.

Til sammen tas 126 medlemmer ut i streik fra midnatt, i tillegg til de 43 som la ned arbeidet onsdag.

Totalt produserer disse seks feltene 330.000 fat oljeekvivalenter per dag, ifølge Norsk olje og gass. Det tilsvarer om lag åtte prosent av produksjonen på sokkelen.

Mandag morgen bekrefter Equinor at fire felt i Nordsjøen stenges som følge av opptrappingen av streiken. Feltene som stenges er Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon. Equinor er operatør på feltene.

Tidligere har arbeidsgiverorganisasjonen uttalt at det ser ut til at Kvitebjørn og det tilknyttede feltet Valemon, samt Gudrun og Gina Krog, må stenge ned. Neptune-opererte Gjøa vil også måtte stenge ned, sammen med Vega-feltet som er operert av Wintershall Dea. Dette feltet er knyttet til Gjøa.

