Sier likevel ja til mer oljeleting – miljøbevegelsen raser

Olje- og gassnæringa jubler for fortsatt ja til nye letelisenser på britisk side av Nordsjøen. Miljøbevegelsen raser mot «hyklersk» avgjørelse.

Myndighetene i Storbritannia har landet på å si ja til fortsatt leteaktivitet etter olje og gass på britisk sokkel i Nordsjøen. Det kommer frem i en avtale mellom myndighetene og olje- og gassbransjen, som ble offentliggjort i dag.

Det har vært sterke reaksjoner fra bransjen de siste ukene, etter at avisen The Telegraph skrev at myndighetene vurderte å forby nye letelisenser, som et ledd i landets svært ambisiøse klimapolitikk, og forberedelser til FNs klimatoppmøte i Glasgow i høst.

Ti milliarder pund til hydrogen

Avtalen som ble kjent i dag innebærer imidlertid at alle nye lisensrunder må passere det regjeringen omtaler som en «klimakompatibilitetstest». Testen skal sikre at lisensutdelingen er i tråd med britenes mål om «netto null» utslipp i 2050.

Avtalen innebærer også:

Olje- og gassektoren skal kutte utslippene med ti prosent innen 2025, 25 prosent innen 2027, og 50 prosent innen 2030.

Felles investeringer fra myndighetene og bransjen på opp til 16 milliarder pund (189 milliarder kroner med dagens kurs) innen 2030 for å redusere utslipp. Det inkluderer opp til tre milliarder pund (35 milliarder NOK) til karbonfangst og lagring, og opp til ti milliarder pund (118 milliarder NOK) til hydrogenproduksjon.

For å sikre jobber i Storbritannia, skal halvparten av leveransene til bransjen være fra lokale bedrifter innen 2030.

Det britiske nærings- og energidepartementet skriver i en pressemelding at olje og gass kommer til å være nødvendig for produksjon av medisiner, plastikk, kosmetikk og husholdningsprodukter i mange tiår.

Britenes uavhengige klimaråd viser til etterspørsel etter olje og gass i alle scenarioer for hvordan Storbritannia kan nå netto null utslipp i 2050, heter det i pressemeldingen.

– Vi skal høsten kraften og kompetansen i Skottlands mektige olje- og gassindustri, for å drive den grønne, industrielle revolusjonen, og vri fokuset til den nye generasjonen teknologi som Storbritannia trenger i en grønn økonomi, sier Kwasi Kwarteng, nærings- og energiminister.

Oljebransjen: – 40.000 nye jobber

«Fortsatt letevirksomhet og produksjon av olje og gass er kompatibelt med målet om netto null utslipp. Vi er fornøyd med at regjeringen anerkjenner dette», skriver Deirdre Michie, direktør for bransjeorganisasjonen Oil and Gas UK (OGUK), i en e-post til E24.

Michie mener det må sikres at «chekpointet» som skal innføres – vurderingen av om lisenser er i tråd med klimapolitikken – ikke gjør prosessen mer komplisert.

Resultatet av avtalen med myndighetene, skriver Michie, er at Storbritannia får utnyttet ressursene best mulig og kan levere oljen og gassen landet trenger, i stedet for å øke importen og ved det la utslippene av klimagasser skje et annet sted.

«Denne tilnærmingen vil også ta vare på jobber og kompetanse som vil være avgjørende for å lykkes med ny industri, som karbonfangst og hydrogen», skriver Michie.

Ifølge pressemeldingen OKUG har sendt ut, vil avtalen gi 40.000 nye jobber i energisektoren i Storbritannia.

– Hykleri

Miljøbevegelsen i Storbritannia, som de siste ukene har øynet håp om at Storbritannia skal følge etter Danmark og si nei til nye letelisenser, raser mot avtalen myndighetene har inngått med olje- og gassnæringen.

– Denne avgjørelsen har fullstendig avslørt det hårreisende hykleriet i regjeringens tilnærming til klimakrisen, som er en miks av fornektelse og villfarelse, med katastrofale konsekvenser, sier Ryan Morrison i organisasjonen Friends of the Earth Scotland i en pressemelding.

Morrison mener et «checkpoint» for å vurdere «klimakompatibilitet» ikke forandrer faktumet at det å brenne fossil energi er den viktigste årsaken til klimakrisen.

Morrison sier i pressemeldingen den nye avtalen om Nordsjøen lar de forurensende selskapene slippe unna, og svikter arbeidere og lokalsamfunn ved å «ikke planlegge for en kontrollert og rettferdig overgang i tråd med klimavitenskapen».