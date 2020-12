Økokrim overvåker fortsatt bitcoin-konto med straffbart utbytte: Verdien har økt med én million

Midler fra straffbart utbytte står fortsatt på en offentlig kjent bitcoin-konto, som Økokrim tidligere har advart mot.

Som følge av at bitcoin-kursen den siste tiden har økt jevnt mot nye rekord-nivåer, har også midlene på kontoen – som Økokrim mener stammer fra straffbart utbytte – økt i verdi.

Da Økokrim i høst gikk ut og advarte offentligheten mot å veksle fra kontoen, anslo de at verdien på det straffbare utbyttet var rundt 1,7 millioner kroner.

Bare et par uker før to menn ble pågrepet og siktet av Økokrim for bedrageri av Navs lønnskompensasjonsordning og hvitvasking, skal én av dem ha overført midlene til denne kontoen, mener politiet. Overføringen, på 18,4 bitcoins, var anslått å ha funnet sted rundt 4. august.

I dag er det samme antallet bitcoins verdt 2,9 millioner kroner, etter dagens dollarkurs.

Overvåker kontoen

Det vil si at Økokrim står i den relativt unike situasjonen at de kan følge med på verdistigningen av straffbart utbytte i realtid. Likevel er det lite de så langt kan foreta seg.

– Inntil videre vil Økokrim fortsette overvåkingen av kontoen, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til E24.

Selv om de to mennene er tiltalt for å ha svindlet Nav for et visst beløp, og ikke hele den nåværende verdien av bitcoin-kontoen, kan de ikke håpe å sitte igjen med vekslepenger på andre siden.

– Dette er altså utbytte fra straffbare handlinger, som nå øker i verdi på kursen til bitcoin. Hvilke juridiske problemstillinger dukker opp dersom noen veksler ut midler fra kontoen, og de likevel fortsatt lar verdien til de opprinnelige 1,7 millioner kronene stå?

– All avkastning av utbytte fra straffbar handling vil også være slikt utbytte. Det innebærer at alle som har befatning med midlene som veksles ut, herunder verdiøkningen, vil kunne utsette seg for straff dersom de har vært uaktsomme eller forsettlige med hensyn til at midlene var utbytte av straffbar handling, påpeker Nordeng.

Allerede bedrageridømt

Det straffbare utbyttet kommer ifølge Økokrim fra bedrageri av Navs lønnskompensasjonsordning.

«Det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt nesten fire millioner kroner gjennom den midlertidige lønnskompensasjonsordningen som ble innført i forbindelse med COVID-19 pandemien. De anmeldte skal ha utnyttet de automatiserte prosessene som NAV har etablert for å effektivisere saksbehandlingen», meldte Økokrim da mennene ble siktet i sommer.

Bakgrunnen for at Økokrim i september advarte mot kontoen, var at de to da varetektsfengslede mennene snart kom til å slippe ut av full isolasjon, og dermed få muligheten til potensielt å forspille bevis, ifølge politiet.

Den ene mannen var, da han ble pågrepet i august, nylig dømt for grovt bankbedrageri, og han ventet på ankebehandling av dommen da han ifølge Økokrim skal ha bedratt Nav for fire millioner kroner.

Mennene er løslatt fra varetekt, men fortsatt under etterforskning, opplyser Økokrim.

– Har Økokrim kommet noe lengre i jakten på bakmennene?

– Vi samarbeider i denne saken løpende med Oslo politidistrikt for å avdekke hvem som er ansvarlige. Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke gi nærmere opplysninger om dette nå. Det samme gjelder vår vurdering av eventuelle konkrete overføringer knyttet til saken, sier Nordeng.

De to mennenes forsvarere, Albulena Krasniqi hos Furuholmen Dietrichson og Maren Jenserud hos Advokat Bratteng, har ikke besvart E24s henvendelser om denne saken. De har tidligere ikke ønsket å kommentere saken, mens Jenserud har lagt til at hennes klient nekter kjennskap til de straffbare forholdene.