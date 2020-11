– Norsk sokkel skal fortsatt være en bærebjelke for både Norge og Equinor

Equinor-ansatte på norsk sokkel har fått ny sjef. Han mener han har nok å ta tak i.

Kjetil Hove har siden januar ledet Equinors satsing på gamle felt på norsk sokkel, forretningsområdet FLX. Nå skal han lede all aktivitet Equinor har på norsk sokkel. Bildet er fra august, da FLX-ansatte var de første som kom tilbake på kontorene på Forus. Nå har Equinor strammet inn igjen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 17. november 2020 06:17

De tillitsvalgte var ikke overrasket over valget. I Equinor har Kjetil Hove stått sentralt for hvordan aktiviteten på norsk sokkel skal organiseres. At han nå skal lede det hele - Leting og produksjon Norge som forretningsområdet skal hete fra 1. juni – var for mange som forventet.

– Hvorfor fikk du jobben?

– Jeg har 30 år bak med i denne næringen, etter at jeg begynte i Hydro. Så jeg kjenner den godt. Men hvorfor jeg ble valgt til denne stillingen, er det ryddigst at du tar med konsernsjef Anders Opedal.

– Hva vil du?

– Jeg vil videreutvikle norsk sokkel. Den skal fortsatt være en bærebjelke både for Equinor og Norge. Vi skal drive sikkert, skape verdier og alt skal skje forenelig med et lavkarbonsamfunn. Så det er nok å ta tak i, sier Hove.

Han har vært landsjef i Brasil, områdedirektør i Nordsjøen, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel og nå sist direktør for FLX (Field Life Extension) i Equinor.

Forretningsområdet ble opprettet for å sørge for mer effektiv drift av gamle oljefelt. Arbeidet kom i stand i forbindelse med at Statfjord-feltet for tiende gang unngikk å bli stengt ned. Nå er målet å drive lønnsomt videre helt mot 2040 for deler av feltet – som startet opp produksjonen i 1979.

– FLX fortsetter arbeidet og organiseres på samme måte. Det eneste nye nå er at de må rapportere til meg, framfor at jeg leder arbeidet, sier Hove.

Les også – At Equinor samler ledelsen i Norge, er veldig bra

Kjetil Hove er ny konsernsjef for leting og produksjon på norsk sokkel i Equinor. Vis mer byoutline Ole Jørgen Bratland/Equinor

Mer nær-leting

Noe som blir helt nytt, er at leting etter mer olje og gass nå legges inn i samme avdeling som produksjon av olje og gass. Tidligere har leting vært et eget forretningsområde.

– At jeg skal få jobbe tett med leting, er veldig kjekt. Vi har tro på at norsk sokkel fortsatt har stort potensial og leteaktiviteten fortsetter med mellom 20 og 30 brønner årlig. Men samtidig ser vi at mulighetene til å finne mer olje og gass som det lønner seg å produsere, er størst nærme de plattformene vi allerede har på norsk sokkel.

– Markerer dette en endring?

– Når vi ser på det vi har gjort av leting de siste fem årene, så er mer enn 90 prosent anlegg vi allerede har. Dette mener vi vil fortsette. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke ser på leting utenfor etablerte områder også.

– Hva da med Barentshavet?

– Også der satser vi på leting rundt anleggene vi har, fordi det er der vi mener at mulighetene er størst.

Les også Oslo Børs og oljeprisen stiger brått etter vaksinenyheter

Vet ikke helt hvordan

Mange lurer på hva en ny ansvarlig for Equinors aktiviteter på norsk sokkel faktisk vil bety.

– Fram mot 1. juni skal vi sammen med fagforeningene og vernetjenesten bestemme hvordan organisasjonen skal se ut. Det er jeg sikker på at vi skal få til på en god måte. Så langt er det bare toppnivået som er bestemt, og videre skal vi dykke ned i resten av organisasjonen. Den største endringen blir nok hvordan leting skal integreres på en god måte, sier Hove.

En annen ting som er klart, er at ingeniører som nå jobber med norsk sokkel, skal bli en del av et såkalt globalt ingeniørkorps.

– Det vil si at ingeniørstaben vår i Norge skal støtte utbygging og drift av felt i utlandet. Her skal vi bruke kompetansen vår fra norsk sokkel.

Les også Slik blir Anders Opedals nye konsernledelse i Equinor

Les også Nå mister Equinor-ansatte barnehagen ved hovedkontoret

Her kan du lese mer om Equinor AftenbladetE24