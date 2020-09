Equinor må bore Martin Linge-brønner på nytt – kan koste nær to milliarder kroner

Equinor har brukt store ressurser på å rydde opp i skandalefeltet Martin Linge som de kjøpte fra Total i 2018. Nå viser det seg at flere gassbrønner ikke er trygge nok og må bores på nytt.

Equinor overtok Martin Linge-feltet fra Total. Her fra arbeidet på Rosenberg-verftet i Stavanger. Vis mer Kjetil Malkenes Hovland, E24

Publisert: Oppdatert: 8. september 2020 13:48 , Publisert: 8. september 2020 13:09

Saken oppdateres...

«De totale kostnadene for å bore opptil tre nye brønner er på om lag to milliarder kroner», skriver Equinor i en melding.

Equinor overtok operatørskapet for Martin Linge-feltet fra Total i 2018. Prosjektet har gått på en betydelig kostnadssprekk på 26 milliarder kroner, og hadde i fjor en anslått kostnad på 56 milliarder kroner.

Oppdaterte kostnadsanslag for Martin Linge og andre utbygginger på norsk sokkel kommer i statsbudsjettet for 2021 den 7. oktober.

Da vil selskapet også gi en oppdatering om effekten av coronakrisen på fremdriften og kostnadene i prosjektene.

E24 har den siste tiden skrevet en rekke artikler om Johan Castberg-feltet, hvor sveiseproblemer og feilkonstruksjon kombinert med lav bemanning grunnet coronakrisen kan føre til utsettelser og høyere kostnader.

Får støtte fra Petoro

Equinor skriver at fire gassbrønner som ble forboret på Martin Linge før 2018 har påviste mangler ved brønnbarrierene som gjør at de vurderes som ikke egnet for sikker produksjon.

Petoro har også gjort en uavhengig vurdering som støtter Equinors syn.

– Brønnene vurderes som sikre slik de står nå, men vi vil holde dem plugget og under kontinuerlig monitorering til vi har fått ned trykket i formasjonen ved å produsere fra andre brønner. Sikkerheten skal alltid komme først, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Miks av olje og gass

Equinor opplyser at anlegget på Martin Linge er designet for en blanding av olje og gass, og at gassbrønnene må kunne produsere med en viss rate for å kunne starte opp og produsere.

– Det viktigste for oss er å sørge for en trygg og sikker oppstart av feltet, derfor planlegger vi å bore opptil tre nye gassbrønner i tillegg til de to gjenstående brønnene fra plan for utbygging og drift (PUD) for at feltet skal kunne produsere som opprinnelig planlagt, sier Tungesvik.

Boreriggen Mærsk Intrepid har begynt å bore på Martin Linge-feltet, hvor Equinor eier 70 prosent og er operatør. Petoro er partner med 30 prosent eierskap.

