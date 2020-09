Aker Solutions vinner Lundin-kontrakt: Skal installere gigantiske «vannkokere» på Grieg-feltet

Midt i den brutale coronakrisen kommer oljeselskapet Lundin Energy med en god nyhet til Aker Solutions. De får nemlig kontrakten for å levere el-kjelene som trengs for å elektrifisere Edvard Grieg-feltet.

22. september 2020

– Det er bare fordeler ved å gjøre dette. Vi kutter CO₂-utslippene med 200.000 tonn per år, og vi får en løsning som er enklere å drive, har høyere driftssikkerhet og bedre oppetid enn dagens gassturbiner, sier direktør for feltutvikling i Lundin Energy Norway, Charlotte Berge.

Lundin og partnerne på Edvard Grieg skal som et ledd i elektrifiseringen av hele Utsira-området i Nordsjøen koblet plattformen på strøm. Det skal skje i slutten av 2022 og strømmen som både Edvard Grieg, Ivar Aasen og andre felt skal bruke kommer fra Johan Sverdrup-feltet.

Det har vært et politisk krav at Utsirahøyden skulle elektrifiseres. Selv om plattformen har vært designet for å bli elektrifisert, har det vært teknisk krevende å få det til på blant annet Edvard Grieg. I desember 2018 annonserte Lundin at de hadde funnet en løsning for elektrifisering som de ville gå for: El-kjeler.

Det skal nemlig installeres to stykk el-kjeler – nesten som gigantiske vannkokere – på 17 megawatt hver som skal produsere varmtvann på 190 grader.

– Vi trenger varme i produksjonsprosessen vår og det har vært krevende å finne den rette teknologiske løsningen for å få dette til, sier Berge.

I dag drives Edvard Grieg-feltet av gassturbiner. De lager strøm til plattformen og så bruker man også spillvarmen fra turbinen i produksjonsprosessen.

– Å ta imot strøm til en plattform via kabel har vært gjort tidligere. Men å skaffe til veie varmen som behøves i prosessanlegget har krevd tilpassing av kjent utstyr for landindustri, utdyper hun.

Hverken Aker Solutions eller Lundin vil si noe om hva den kontrakten er verdt eller hva hele prosjektet vil koste. I tillegg til installasjonen av el-kjelene og ombyggingen av plattformen må det også trekkes en strømkabel fra Johan Sverdrup-feltet.

Slik ser elektrokjelene som skal leveres av Parat Halvorsen ut. Vis mer byoutline PARAT Halvorsen

– Aker Solutions trakk det lengste strået

Hun beskriver elektrifiseringsprosjektet som «en formidabel jobb» som skal gjøres.

– Vurderte dere andre leverandører her?

– Ja, og det var ikke gitt at vi valgte Aker Solutions. Vi har hatt enn spennende prosess der vi har fått tilbud og forslag fra mange tilbydere. Det har vært en tøff konkurranse og Aker Solutions trakk det lengste strået, sier Berge.

Hun vil ikke si noe spesifikt om det var pris eller teknisk løsning som gjorde at Aker Solutions vant.

Ved å elektrifisere sparer Lundin både kostnader ved å drive gassturbinene og CO₂-avgiftene som de må betale for utslippene i dag.

– Det har jo vært et politisk krav at denne elektrifiseringen skal gjøres, men er det lønnsomt for dere?

– Det er absolutt lønnsomt. Dette er også et viktig steg i vår reise i Lundin Energy, sier Charlotte Berge.

Hun referer til oljeselskapets navneskifte fra Lundin Petroleum til Lundin Energy tidligere i år, og selskapets klimamål om å ha en klimanøytral produksjon i 2030. Selskapet har allerede investert i et norsk vannkraftverk og en finsk vindpark for å skaffe seg fornybar kraft til feltene.

Blir bygget i Norge

– Dette kan vi si er «kortreist», sier en svært fornøyd konserndirektør Linda Litlekalsøy Aase i Aker Solutions.

Hun leder Brownfield-divisjonen i Aker Solutions som blant annet driver med vedlikehold og modifikasjonsprosjekter av eksisterende olje- og gassfelt.

Det er nemlig industribedriften Parat Halvorsen AS i Flekkefjord som skal levere el-kjelene. Så skal Aker Solutions gjøre ingeniørarbeidet, prefabrikasjon av moduler, integrere hele løsningen og stå for installasjonen på selve plattformen i Nordsjøen.

Aker Solutions sto i sin tid for ingeniørarbeidet og designet av Edvard Grieg-plattformen som ble bygget av Kværner. Dermed kjenner de plattformen som nå skal bygges om godt.

– Denne kontrakten sikrer norske arbeidsplasser. For vår del innebærer dette at rundt 50 personer blir engasjert på prosjektet ut 2022 i Oslo og Stavanger. I tillegg kommer prefabrikasjon ved verftet vårt i Egersund og installasjonen offshore, sier Litlekalsøy Aase i Aker Solutions.

Charlotte Berge sier at man vil redusere nedetiden på plattformen mest mulig i forbindelse med installasjonen.

Nybrottsarbeid

Løsningen som man nå skal installere er et «nybrottsarbeid», forklarer Linda Litlekalsøy Aase i Aker Solutions. Vanligvis pleier elektrokjeler å bygges inn eller plasseres inne.

Det tar både plass og er dyrere, men på Edvard Grieg skal de stå utendørs.

– På Johan Sverdrup-feltet er de bygget inn. Vi er de første som skal bruke el-kjelene utendørs og jeg tror det blir spennende for resten av offshoreindustrien å se resultatene av dette, sier Charlotte Berg.

Linda Litlekalsøy Aase sier at prosjektet er svært viktig for Aker Solutions, også strategisk.

– Når 25 prosent av de norske utslippene kommer fra installasjonene ute på norsk sokkel og 90 prosent av disse kommer fra gassturbiner, så er ikke dette prosjektet bare viktig for Lundin og Aker Solutions, men også for Norge, sier Litlekalsøy Aase.

– Hvordan opplever dere som leverandør interessen for elektrifisering på norsk sokkel nå, er den stor eller er investeringsviljen laber etter coronapandemien?

– Vi er at det er en økning i nysgjerrigheten og antallet utredninger av elektrifisering på eksisterende felt, sier Litlekalsøy Aase og fortsetter:

– Vi som leverandører og operatørene har et tidsvindu som vi må benytte oss av nå fremover.

– Tenker du da på fristen i 2022 for de midlertidige skatteendringene som ble vedtatt av Stortinget?

– Både i den, men også etterpå vil elektrifisering stå høyt på agendaen i forbindelse med modifikasjoner og levetidsforlengelser på norsk sokkel, sier Litlekalsøy Aase.

– Det er stor interesse hos mange selskaper for elektrifisering, supplerer Berge i Lundin.

