Varsler kraftig opptrapping av oljestreiken

Til sammen tas 126 medlemmer i fagorganisasjonen Lederne ut i streik fra søndag, i tillegg til de 43 som la ned arbeidet onsdag.

På Gudrun-feltet er det fare for at 18 medlemmer går ut i streik søndag, dersom man ikke kommer til ny enighet Vis mer byoutline NTB Scanpix

30. september 2020 18:44

En av Equinors nyeste plattformer, Johan Sverdrup har blitt rammet etter meklingsbrudd, som utløste streik blant 43 medlemmer av Lederne onsdag morgen.

I tillegg varsler de om en kraftig opptrapping fra 4. oktober, der fire oljeplattformer kan bli rammet.

Dette kommer frem i en melding onsdag.

Disse plattformene rammes:

Gudrun (Equinor) - 18 medlemmer

Gina Krog (Equinor) - 18 medlemmer

Kvitebjørn (Equinor) - 18 medlemmer

Gjøa (Neptune Energy) - 72 medlemmer

– Equinor har etter vår mening ikke fulgt spillereglene i arbeidslivet ved en konflikt ved å omdisponere personell for fortsatt drift på Johan Sverdrup med redusert bemanning og kompetanse. Dermed skapes også en økt risiko for uønskede hendelser, sier forbundsleder Johan Ingvartsen i meldingen.

Han sier videre at forbundet krevde tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi skal arbeide i kontrollrom på land.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier han.

Equinors pressetalsmann, Morten Eek, forteller til E24 at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om at de ikke har fulgt spillereglene.

Han sier at Equinor har tilpasset aktiviteten som følge av at lederne er i streik, og at det er nok kompetanse ombord på plattformen til å drive sikker og effektiv produksjon.

– Vi har ikke omgått reglene for streik, så dette kjenner vi oss ikke igjen i. I dag har vi redusert aktiviteten på plattformen, og tilpasset arbeidskraften for å sikre videre drift.

Eek forteller også at han blitt gjort kjent med opptrappingen av oljestreiken, men at det er for tidlig å si noe om hvordan driften til de tre Equinor-plattformene vil bli påvirket.

Equinor avviste at streik på Sverdrup-feltet påvirker produksjon

Onsdag morgen tilbakeviste Equinor også påstandene fra Lederne om at Johan Sverdrup-feltet stenges ned etter uenighet i lønnsoppgjøret med Norsk olje og gass.

– Nei, det er ikke riktig at vi stenger ned Johan Sverdrup. Produksjonen går som normalt, sa Eek til E24.

– Vi jobber nå med å se på hvilke type konsekvenser streiken får, men så langt er det ikke startet noe nedstengningsaktivitet, tilføyet han.

Eek sier de nå ser på hvilke andre typer aktiviteter på Sverdrup som reduseres, men avviser at de er knyttet til selve produksjonen.

En eventuell nedstengning av Johan Sverdrup-feltet vil føre til et daglig produksjonsbortfall på rundt 470.000 fat olje, tilsvarende nær 12 prosent av totalproduksjonen på norsk sokkel, ifølge Norsk olje og gass.

Enighet med to av tre fagforeninger

Samtidig er det klart at fagforeningene Industri Energi og Safe har kommet til enighet. Dermed blir streiken langt mindre omfattende enn den kunne blitt.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet ville 168 offshorearbeidere i Industri Energi og 113 medlemmer i Safe blitt tatt ut i streik.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier Lill-Heidi Bakkerud som er nestleder i Industri Energi og forhandlingsleder for sokkelavtalene.

Industri Energi og Safe er enige med Norsk olje og gass om et generelt tillegg på 4.700 kroner. I tillegg får ansatte i boring- og forpleiningsselskapene 8.946 kroner ekstra.

