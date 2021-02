2020 endte med underskudd i Aker Solutions: Sjefen varsler også røde tall i 2021

Mandag slapp Aker Solutions resultatene for fjerde kvartal 2020 – et år preget av både coronapandemi, oljekrise og en rekke store hendelser for selskapet.

Aker Solutions gjennomførte like før jul den varslede fusjonen med Kværner og i forkant av kvartalsrapporten hadde selskapet forhåndsvarslet en del nøkkeltall.

Nå har selskapet imidlertid sluppet hele regnskapet og en prognose for 2021. Den viser at 2021 også blir krevende:

Aker Solutions omsetning falt fra 38,16 til 29,40 milliarder i 2020. I 2021 er den ventet å ende «noe lavere».

Den underliggende brutto driftsmarginen (justert EBITDA) endte på 1,2 milliarder

Den underliggende driftsmarginen endte på 4,3 prosent i 2020 og er ventet til å ligge mellom 5,5 og 6,0 prosent i 2021

Netto driftsresultat (EBIT) falt fra 998 millioner til −776 millioner. I 2021 er den ventet å ende «noe over null»

Resultat før skatt falt fra 441 millioner til −1,31 milliarder i 2020. I 2021 er den også ventet å være «negativ».

Selskapets toppsjef understreker at prognosen er gjort i «en tidlig fase» av året og basert på det man nå vet om ordrereserve, pågående anbudsrunder og pågående prosjektstudier (FEED) for kunder.

Han er likevel klar i talen om utsiktene til årets forventede underskudd:

– Dette er ikke et tilfredsstillende nivå og hovedprioriteten for selskapet fremover vil være å bedre marginene og kontantstrømmen for å bygge finansiell robusthet og forbedre verdiskapningen, sier konsernsjef Kjetel Digre, i børsmeldingen.

Aker Solutions’ resultater i fjerde kvartal Slik ser kvartalstallene ut målt mot samme periode året før (i parentes). Omsetning: 6,88 milliarder (10,05 milliarder)

Brutto driftsresultat (EBITDA): 83 millioner (508 millioner)

Netto driftsresultat (EBIT): −677 millioner (71 millioner)

Resultat før skatt: −842 millioner (-143 millioner) Vis mer vg-expand-down

Publisert: Publisert: 15. februar 2021 07:13 Oppdatert: 15. februar 2021 07:32