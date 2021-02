Vår Energi og Schlumberger med bore-nyvinning: – Har spart oss hundrevis av millioner

For første gang har Vår Energi og Schlumberger klart å bore nye sidesteg fra en eksisterende brønn offshore. Det gjør det mulig å hente opp olje som ellers hadde vært ulønnsom ved Goliat-feltet i Barentshavet.

Goliat-feltet til Vår Energi i Barentshavet Vis mer byoutline Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

– Risikoen lå i å gjenåpne den eksisterende grenen av brønnen etterpå. Det viste seg å være problemfritt og med fjernstyrte ventiler kan vi nå styre de to brønnstrømmene. Det er rett og slett ganske fancy.

Driftsdirektør Rune Oldervoll i oljeselskapet Vår Energi forteller med stor entusiasme om hva selskapet hans har fått til i samarbeid med oljeservicegiganten Schlumberger.

De har klart å bore det som kalles et sidesteg i reservoaret på Goliat-feltet i Barentshavet – gjennom en eksisterende brønn. Oldervoll sier at man stenger ned den eksisterende brønnen underveis og at det ellers fungerer ganske likt en ordinær brønnintervensjon.

– Det er første gang dette har blitt gjort på norsk sokkel, og ifølge Schlumberger er det første gang i verden at man har klart det i en subsea-brønn. Dette er en milepæl for oss, sier Oldervoll.

– For Goliat kunne vi ikke hatt en bedre start på året, fortsetter han.

Den tradisjonelle måten å gjøre det på er å bore flere grener i en ny brønn, eventuelt å plugge eksisterende brønn før en borer et sidesteg. Ved å bruke en brønn som allerede er i produksjon, og legge til et sidesteg, får man i realiteten to brønner.

Dermed sparer man både tid og penger – mye penger.

Uten den nye metoden ville man trengt en ny subsea-ramme på havbunnen eller en brønnslisse på en eksisterende ramme, som ikke var der.

– Bare det å få tak i slikt subsea-utstyr tar tid, sier Oldervoll, som anslår at det ville gått ett til to år med en tradisjonell løsning.

Oljen kunne blitt liggende

Teknologien er tatt i bruk for et sidesteg fra en eksisterende produksjonsbrønn på Goliat. I tillegg har man nylig brukt samme metode når man skulle borte seg bort til satellittfunnet Goliat West fra 2018.

– Vi var egentlig klare for å få i gang i fjor vår, men så kom oljeprisfallet og corona og vi måtte utsette alt. Etter at oljeskattepakken fra Stortinget kom har vi derimot kunne kjøre på for fullt for å få det til. Så dette gir ny aktivitet og giv i Barentshavet og på Goliat, sier Oldervoll.

Han mener dette er nok et eksempel på at skattepakken gir økt aktivitet hos leverandører, både offshore og på land.

Det første sidesteget ble boret til Snadd-funnet, som ligger mellom de to formasjonene man allerede produserer fra på Goliat – kalt Realgrunnen og Kobbe.

Vår Energi har allerede boret en brønn til Snadd, men funnet er delt i to reservoarer med en barriere mellom.

– Vi har boret en brønn i det øverste reservoaret, men det har gitt dårlige resultater og oljen er vanskelig å få opp, forklarer Oldervoll.

Nå boret man seg via sidesteget ned til det nederste reservoaret der oljen skal være lettere å få opp.

– Dette er egentlig eksisterende teknologi brukt på en ny måte. Det passer også perfekt å gjøre dette på Goliat fordi vi kan bore gjennom de eksisterende juletrærne, sier Oldervoll med referanse til ventiltreet.

Totalt regner han med å få opp syv til åtte millioner fat olje ekstra i de to sidestegene som bores gjennom eksisterende brønner.

– Vi har spart hundrevis av millioner og mye tid, og det hadde ikke blitt noe av hvis vi ikke hadde fått dette til for ressursgrunnlaget hadde ikke kunnet forsvare en slik utbygging, sier Oldervoll.

Rune Oldervoll, driftsdirektør i Vår Energi Vis mer byoutline Vår Energi

Hvert ekstra fat er gull verdt

For Vår Energi og fellesskapet er hvert eneste fat olje ekstra man kan få opp fra Goliat gull verdt.

Feltet var opprinnelig kraftig forsinket og langt over budsjett. Siden oppstarten i 2016 har Vår Energi jobbet intenst med å utbedre feil og forbedre anlegget.

Før Goliat West-funnet var ressursestimatet på Goliat oppjustert fra 176 til 198 millioner fat. Feltet kom av platåproduksjon i 2018 og har dermed kapasitet til å ta inn nye funn og økt utvinning.

Feltet går på strøm med kabel fra land og er dermed svært CO₂-effektivt i produksjonen.

– Det er viktig å få inn flere ressurser til Goliat, enten de er store eller små. Derfor snakker vi også med andre aktører i området, sier Oldervoll.

I tillegg til en ny letebrønn som skal bores i september, kalt Rødhette, er Vår Energi i dialog med Lundin Energy om en mulig oppkobling av deres Alta-funn. Vår Energi jobber også med å modne frem gassfunnet Alke.

– Blir det et funn på Rødhette kan det utløse flere leteprospekter, for da er det trolig mer der, sier Oldervoll.

– Anlegget vi har på Goliat er bare starten på noe, så ressursutnyttelsen er viktig hele veien. Derfor ser vi på hvordan vi kan trekke inn gass og potensielt andre funn, fortsetter han.

Vil ta teknologien sørover

Teknologiutnyttelse som dette kan spille en avgjørende fremtid for norsk sokkel de neste tiårene.

Det forventes at det vil bli gjort færre gigantfunn og at man i økende grad må tyne ut mest mulig fra det man har – enten ved økt utvinning eller ved mindre funn nær feltene.

I tillegg til bruk på Goliat, vil Vår Energi nå se om de kan ta teknologien i bruk andre steder.

– Vi ser på både våre egne opererte felt og partneropererte felt i Nordsjøen. Jeg ser for meg at dette kan gi milliardbesparelser på sokkelen, sier Oldervoll.

– Så det er et potensial for dette andre steder på norsk sokkel?

– Ja, hvis vi får til to brønner her så har vi bevist at konseptet fungerer. Da er det bare å finne frem skriveblokken å se om teknologien har en plass på Balder/Ringhorne, sier Oldervoll med referanse til selskapets andre store felt.

– Vi har også en dialog med partnere på andre felt for å se om vi kan få til økt utvinning og besparelser, fortsetter han.