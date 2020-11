Equinor refses av tilsyn: – Dette er spesielt. Og alvorlig.

Equinors anlegg på Melkøya får kraftig kritikk for manglende oppfølging av avvik. – Dette har vi påpekt tidligere, sier tillitsvalgt. Nå tar selskapet selvkritikk.

I slutten av september brant det kraftig på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Bare dager før hadde Petroleumstilsynet (Ptil) et tilsyn der.

Her ble det avdekket fem avvik.

Det mest alvorlige av dem alle: «avviksbehandling».

Tre avvik som ble påpekt i 2017, ble ikke fulgt opp, fant tilsynet ut. Selskapet mangler en systematisk tilnærming til oppfølging, mener Ptil.

– Dette er spesielt. Det er selvsagt alvorlig at vi kommer tilbake og finner ut at avvik ikke er lukket, sier Øyvind Midttun. Han er pressekontakt i Ptil.

Equinor følger heller ikke tilstrekkelig opp avvik som de selv finner på anlegget, mener tilsynet.

– Systemet må bli bedre

Her er avvikene fra 2017 som ikke ble håndtert som de skulle:

Om dørovervåking av elektrofordelingsstasjoner

Om nødbelysning

Om avviksbehandling

Midt under granskningen av storbrannen får Equinor altså mer hodebry. Ptil har gitt dem et pålegg for at de ikke fulgte opp avvikene fra 2017.

Equinor pålegges å gå gjennom sitt interne system for registrering og oppfølging av avvik. De må også komme med tiltak for å sikre at avvik følges opp tilstrekkelig.

– Vi forventer at slikt blir ryddet opp i. Systemet deres må bli bedre. Det er ikke godt nok at vi kommer tilbake og ser at avvikene ikke er lukket slik de sa de skulle, sier Midttun.

Ptils inntrykk er at Equinor ikke godt nok følger opp avvik i påvente av permanente utbedringer, skriver de.

Tillitsvalgt: Dette har vi påpekt tidligere

Veronika Maryon Rodal er tillitsvalgt på anlegget. Hun synes ikke noe om at Ptil mener Equinor ikke har et godt nok system for å følge opp avvik.

– Dette har vi også påpekt tidligere, sier Rodal. Hun legger til:

– Vi har kanskje ikke ressurser eller kompetanse nok til å følge opp avvikene. Vi har slitt litt med bemanningen de siste årene.

Hun sier det ikke har vært kjempegod stemning på anlegget i det siste. De siste månedene har ansatte ventet på å få jobbe igjen. Både Equinor, Ptil og politiet gransker brannen.

– Vi går mot lysere tider. Skadene blir kartlagt, og snart kan vi begynne å jobbe igjen, sier hun.

– Er det behov for en større gjennomgang av anleggets sikkerhet, håndtering av avvik og vedlikeholdsrutiner?

– Ja. Det blir gjort. Vi har allerede begynt gå gjennom rutiner. Det blir bra, sier Rodal.

Equinor-sjef: – Funnet en overraskelse

Andreas Sandvik er fabrikksjef på anlegget. Han er enig i Ptils kritikk om hvordan Equinor har lukket avvikene.

– Dette tar vi på største alvor. Vi er avhengig av å ha kvalitet på lukking av interne og eksterne funn, sier han.

– Hva gikk galt under oppfølging av disse avvikene?

– Systemene våre har ikke vært gode nok til å fange opp alle avvikene. Etterlevelsen av systemene har heller ikke vært gode nok. Det skal vi jobbe grundig med for å sikre en god praksis.

– Nå går vi grundig gjennom funnene for å etablere tiltak. Vi har satt i gang et arbeid for å sikre at systemet vårt holder kvaliteten det trenger.

Sandvik sier at Ptils funn kom som en overraskelse.

– Har dere utfordringer med kompetanse og bemanning?

– Dette er et område vi har jobbet mye med. Vi har styrket oss på vedlikeholdssiden innen elektro. Vi har fortsatt utfordringer med å få inn nok elektroingeniører. Det er en bransjeutfordring.

– Jeg har ingen grunn til å tro at dette skyldes slurv. Vi har en hardtarbeidende gjeng som jobber hver eneste dag for å sikre drift og sikkerhet på anlegget, legger han til.

