Kraftige oljeprisbevegelser: – Panikken letter

Opec+ kan forlenge produksjonskutt og Joe Biden kan vinne presidentvalget. Det kan gi en lettelse for oljeprisen, som er rammet av etterspørselsnedgang under pandemien.

OPPGANG: Oljeprisen stiger etter at Russlands energiminister Alexander Novak diskuterte produksjonskutt med oljeselskaper.

Oljeprisen var nede i 35,80 dollar fatet natt til mandag. Rett før klokken 11 tirsdag har oljeprisen bikket 40 dollar fatet. Det gir en oppgang på over to prosent for dagen.

Det har vært store svingninger i oljeprisen de siste dagene. Mandag var oljeprisen nede på laveste nivå siden mai, men steg gjennom dagen.

Kan få forlengelse av kutt

Oppgangen kommer etter at Russlands energiminister Alexander Novak møtte russiske oljeprodusenter mandag. De diskuterte muligheten for å forlenge Opecs produksjonskutt i tre måneder til.

Hvis oljesamarbeidet godtar en tre måneders forlengelse betyr det at produksjonskuttene fortsetter til slutten av første kvartal 2021. Opec hadde i utgangspunktet planlagt å øke produksjonen med 1,9 millioner fat per dag i januar.

– Det markedet tror nå er at hvis Russland diskuterer dette såpass reelt som de gjør nå så er det større sannsynlighet for at hele Opec kan gå med på dette, sier Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy til E24.

Russland og Saudi-Arabia er de største produsentene i Opec+, og signaler fra disse landene er viktig for markedet.

Opec og Opec+ skal møtes 30. november og 1. desember.

Fryktet overskudd av olje

Signalene om produksjonskutt letter på frykten for at det ville bli et overskudd av olje i markedet fra neste år, skriver Bjarne Schieldrop i SEB i en analyse.

– Panikken letter og prisene stiger, innleder Schieldrop sin analyse.

Håpet er at produksjonskuttene kan vare helt til man får en coronavaksine i første halvdel av 2021, skriver Schieldrop.

Oljeprisen svingte også mandag og reflekterer turbulensen i markedet for tiden, mener analytikeren.

Tonhaugen i Rystad Energy mener etterspørselsbortgangen på grunn av pandemien og nye nedstenginger i Europa har drevet prisen ned i det siste.

USA-valg i fokus

Tonhaugen mener oljeprisen også kan ha blitt påvirket av USA-valget tirsdag.

– Før et valg har man ofte litt frykt og usikkerhet rundt hva utfallet kan bli, og så blir det en oppgang når markedet tror de vet hva som kommer til å skje.

Han tror markedet nå er sikre på seier til Demokratenes Joe Biden, og at det kan ha bidratt til oppgangen.

– Det kan være markedet føler at det er gitt, men jeg synes det er litt tidlig å konkludere på nå. Jeg vil tilegne mesteparten av oppgangen til samtalene i Russland, sier Tonhaugen.

Nytt «mykt gulv»

Etterspørselen har drevet prisen ned, mens tilbudssiden nå kan drive prisen litt opp igjen.

Med forlengede produksjonskutt fra Opec+ kan oljeprisen holde seg over 40 dollar fatet, tror Tonhaugen.

– Jeg tror det er nok til å sette et «mykt gulv» under oljeprisen. Opec har vist at hvis det trengs, gjør de tilpasninger for å sikre stabilitet i prisen.

Men produksjonskuttene er ikke nok til å drive prisene veldig høyt opp - det er det coronasituasjonen som avgjør, mener Tonhaugen.

– Hvis det blir nye nedstenginger utover det vi ser nå vil oljeprisen måtte gå ned i en kort periode.

