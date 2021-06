ConocoPhillips kutter 200 ansatte: – Målet er å redusere bemanningen med omtrent 20 prosent

For få dager siden feiret ConocoPhillips 50 år med produksjon på Ekofisk. Fredag formiddag fikk de ansatte beskjed om at selskapet skal kutte rundt 200 ansatte.

Ekofisk-feltet har vært 50 år i produksjon. Nå kutter ConocoPhillips i landorganisasjonen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

De ansatte i ConocoPhillips hadde så vidt langt bak seg feiringen da de fikk beskjed om at selskapet igangsetter nedbemanninger.

På et digitalt allmøte fredag morgen informerte konserndirektør Steinar Våge i ConocoPhillips de ansatte om at selskapet skal gjøre betydelige kostnadsreduksjoner som medfører omfattende nedbemanninger av landansatte på hovedkontoret i Tananger.

– I dag går det ut et åpent tilbud til samtlige landansatte om å søke på sluttpakker. Bakgrunnen for dette er at ConocoPhillips har evaluert ulike tiltak for å oppnå kostnadsreduksjoner. Målet er å redusere bemanningen med omtrent 20 prosent, sier kommunikasjonssjef Elisabeth Fiveland i ConocoPhillips til Aftenbladet.

ConocoPhillips skal nedbemanne med rundt 200 stillinger på land. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

– Tenker langsiktig

Landorganisasjonen teller i dag rundt 950 ansatte på selskapets hovedkontor i Tananger. I den forventede bemanningsreduksjonen forventes det en reduksjon på rundt 190 ansatte. Sluttpakkene gjelder bare de ansatte i landorganisasjonen.

– Vi gjør dette for å kunne bevare konkurranseevnen i årene framover. Vi tenker langsiktig, og for at vi skal ha god økonomisk drift og bærekraft over tid, må vi effektivisere, sier Fiveland videre.

– Henger innsparingene sammen med selskapets globale spareprogram?

– Vi går gjennom en omstillingsprosess, og alt henger sammen med alt. Dette er ikke unikt for selskapets virksomhet i Norge, sier Fiveland.

ConocoPhillips hadde i 2020 en dagsproduksjon som ligger på rundt 127 000 fat olje fra egne felt og felt hvor selskapet er partner.

I årene framover forventer selskapet en nedgang, og dermed lavere produksjonsinntekter. I sluttpakkene som tilbys, vil alder og ansiennitet være kriterier for hvor mye de ansatte kan oppnå i sluttpakke. Tilbudet som går ut nå er åpent fram til over sommeren.

– Er oppsigelser aktuelt om dere ikke når målet?

– Målet vårt er å fullføre prosessen basert på sluttpakker. Nedbemanningen skal gjennomføres innen året er omme, men vi forventer også at fratredelsesprosessen kan fortsette inn i 2022.

I tillegg til kostnadsreduksjoner på land, har også ConocoPhillips satt i gang Ekofisk 2030+ for driften offshore. Dette er et forbedringsprogrammet som handler om mange ting, blant annet effektivisering. Her skal bemanningen reduseres over tid.

Aksepterer ikke oppsigelser

Klubbleder Eirik Birkeland i Ekofisk-komiteen, som er underlagt Industri Energi, beklager på det sterkeste nedbemanningene som nå skjer. Han sier klubben ikke kommer til akseptere oppsigelser for at nedbemanningsmålet nås.

– Hvordan dere stiller dere til disse reduksjonene i selskapet. Er dere enige i denne nedbemanningen og antall?

– Nei, vi har ikke vært involvert i å sette bemanningsreduksjonsmålet. Hvis det er kostnadsreduksjoner som er målet, burde man sette seg kostnadsreduksjonsmål og ikke bare telle antall hoder. Det viktigste for oss er at ingen av våre medlemmer blir ufrivillig oppsagt i en slik prosess. Vi har gitt bedriften klar beskjed om at enhver ufrivillig oppsigelse vil bli prøvd fra vår side, og våre medlemmer kan være trygge på at vi ikke vil akseptere oppsigelser.

– Det er jo en betydelig omstilling selskapet går gjennom, hvordan preger dette arbeidsmiljøet?

– Vi har uttrykt vår bekymring til bedriftens ledelse at det pågår mange omstillingsprosesser samtidig. Mange er nok overasket over at selskapet nå planlegger en såpass stor reduksjon. Noen føler på et ubehag for om det vil bli snakk om ufrivillige oppsigelser, og nettopp derfor har vi tidlig i prosessen vært ute og garantert at Ekofisk-Komiteen ikke vil akseptere ufrivillig oppsigelse av våre medlemmer.

– Når ble dere som klubb involvert i prosessen?

– Når det gjelder prosjektet for omorganisering av landorganisasjonen ble vi formelt orientert om prosessen i begynnelsen av mars. Vi har blitt jevnlig orientert siden.

– Gjennom Ekofisk 2030+ er det jo også satt i gang tiltak ute med lavere bemanning og reduksjon over tid. Hvordan vurderer du framtidsutsiktene for selskapet på norsk sokkel?

– Jeg opplever at framtidsutsiktene for Ekofisk-feltet er lyse og at det vil være verdiskaping og aktivitet på feltet i mange tiår enda.

Direktør Steinar Våge i ConocoPhillips nedbemanner landorganisasjonen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Basedriften settes ut

I mai ble det også klart at ConocoPhillips setter ut deler av driften av basen i Tananger til en ekstern aktør. Dette også som et lett i innsparingene ConocoPhillips har satt i gang. Det er i dag 27 ConocoPhillips-ansatte ved basen. Alle de skal fortsette å jobbe på basen for ConocoPhillips.

Ekofisk-komiteen har ikke støttet tjenesteutsettingen.

I en uttalelse på Ekofisk-komiteens hjemmeside skriver fagforeningen at den forsøkte i det lengste å peke på fordeler med å beholde basetjenesten i selskapet og at innsparingene ved tjenesteutsetting ville være små.

– Vi var ikke enige i bedriftens beslutning om å tjenesteutsette den operative delen av kaianlegget. Men vi er godt fornøyd med at resultatet ble at alle berørte får fortsette i ConocoPhillips i andre stillinger, og ikke blir virksomhetsoverdratt til underleverandøren, sier leder Eirik Birkeland i Ekofisk-komiteen.

Birkeland sier videre at komiteen har arbeidstakermedvirkning i alle initiativer som ser på landorganisasjonen og offshoreorganisasjonen.

– Det viktige for oss, uavhengig dette arbeidet, er at vi har en forsvarlig grunnbemanning i tråd med regelverket, at ingen blir ufrivillig oppsagt og at mest mulig arbeidsoppgaver blir utført av egne faste ansatte, sier Birkeland.