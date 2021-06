Repsol selger sin andel av Bragefeltet for 356 millioner kroner

Repsol selger sin andel av Bragefeltet til Lime Petroleum.

Repsol selger sin andel på Bragefeltet. Vis mer byoutline Juan Medina/Reuters

Lime Petroleum melder i en pressemelding onsdag at de kjøper 33,84 prosent av Bragefeltet til en pris på 42,6 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent 356,56 millioner kroner med dagens kurs.

– Vi er glade for at Repsols har bestemt seg for å selge Bragefeltet til Lime Petroleum. Bragefeltet vil bli en transformativt for selskapet, sier Lars Hübert, administrerende direktør i Lime Petroleum i meldingen.

Ifølge Norsk Petroleum er Repsol Norge rettighetshavere for nettopp 33,84 prosent av Bragefeltet, hvor Wintershall Dea Norge er operatør.

Repsol Norge bekrefter at de selger sin andel på 33,8 prosent på Bragefeltet til Lime Petroleum.

– Repsol vurderer kontinuerlig sammensetningen av porteføljen på norsk sokkel, og beslutningen om å selge vår andel i Brage er en del av Repsol sin porteføljeoptimalisering, skriver manager for external affairs i Repsol, Grethe Elise Foldnes i en SMS til E24.

Bragefeltet ligger i Nordsjøen, omtrent ti kilometer øst for Osebergfeltet, ifølge Oljedirektoratet. Det har vært produksjon på feltet siden 1993.

– Oppkjøpet av Wintershall Dea-opererte Bragefeltet oppfyller Lime Petroleums ambisjon om å gå fra letevirksomhet til et fullsyklus lete- og produksjonsfirma på norsk sokkel, skriver Lime Petroleum i meldingen.