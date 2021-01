19 mister jobben i oljeselskap: – Det er klart det er frustrerende

På grunn av reiserestriksjonene må Enhanced Drilling på Sotra se oppdragene i utlandet seile forbi.

Kjetil Lunde er administrerende direktør i Enhanced Drilling. Vis mer byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Oljeselskapet på Sotra ser seg nødt til å redusere bemanningen i Norge fra 90 til rundt 70 ansatte.

Årsaken er et svakere internasjonalt marked, og at selskapet ikke når ut til dette markedet på grunn av reiserestriksjonene, ifølge administrerende direktør, Kjetil Lunde.

– Aktiviteten har gått ned. Da må vi også justere bemanningen i selskapet, sier han.

Selskapet er nå i dialog med de ansatte for å prøve å finne løsninger. Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med selskapets fagforeningsleder.

Vanskelig eksportmarked

Enhanced Drilling er en eksportbedrift med noen av sine viktigste markeder i Russland, rundt Det kaspiske hav og i Australia. Pandemien har gitt en markant nedgang i disse markedene for selskapet det siste året, forteller Lunde.

Han regner med at situasjonen kommer til å vedvare i hvert fall ut året. Dermed holder det ikke lenger bare å permittere ansatte, sier han.

– Permitteringsverktøyet treffer ikke like godt i bransjer som vår, hvor svingningene er av lenger varighet. Vi kunne hatt bruk for et verktøy som var mer tilpasset vår bransje, sier Lunde.

– Det verste stedet å være

Audun Martinsen, leder for oljeserviceanalyse i Rystad Energy, sier Sotra-selskapet nok er blant dem som har det vanskeligst i oljebransjen nå.

– Selskaper innen brønntjenester og rigger har få muligheter til å omstille seg, og er veldig låst til olje og gass. Det er nok de som har det verst nå, sier Martinsen.

Oljeserviceselskapene er avhengige av at det investeres i nye prosjekter.

Internasjonalt falt disse investeringene med rundt 25 prosent i fjor fra året før.

På norsk sokkel falt investeringene med 14 prosent i fjor, ifølge Martinsen.

Han tror nivået vil ligge omtrent på samme nivå i år som i fjor.

På norsk sokkel vil skattepakken fra Stortinget hjelpe noe, men det vil likevel ikke være noe supert sted å være, tror han.

Rigg og offshore

– Det er tøffe tider. Vi venter ikke bare flere oppsigelser i oljeservicesektoren, men også flere konkurser, sier Martinsen, og trekker i tillegg frem både oljeriggselskaper og offshorerederier som utsatt.

Tirsdag meldte Nav at rundt 15.000 personer var helt ledige eller på tiltak i Vestland fylke, tilsvarende 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

Forrige uke mottok Nav 588 nye søknader om dagpenger innen industrien, og 41 innen kategorien bergverksdrift og utvinning, der en del av oljeservicenæringen inngår.

Ser andre bore brønnene

Lunde i Enhanced Drilling håper nå at vaksinen etter hvert vil føre til at reiserestriksjonene kan lettes på. Inntil videre må han se at brønnene blir boret uten at de er med.

– Det er klart det er frustrerende å være i den situasjonen. Men det er en situasjon veldig mange andre befinner seg i også, sier han.

På litt lengre sikt er han imidlertid «relativt sikker» på at arbeidet vil komme tilbake.

– Jeg ser ikke bort ifra at når aktiviteten kommer tilbake, i 2022, så vil vi måtte bemanne opp igjen, sier han.

