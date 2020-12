Kristin Kragseth slutter i Vår Energi – blir toppsjef i Petoro

Skal lede statens eget oljeselskap.

Kragseth har ledet oljeselskapet Vår Energi siden etableringen sommeren 2018 – da Eni Norge og Point Resources ble slått sammen.

– Lederjobben i Petoro er en mulighet du får bare én gang i livet. Jeg gleder meg til å begynne i et selskap som er så viktig for Norge, sier Kristin Kragseth i en pressemelding.

Petoro ble etablert da Equinor (Statoil) ble børsnotert i 2001. Selskapet forvalter statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør om lag en tredjedel av de samlede reservene på norsk sokkel.

Selskapet er partner på 35 felt, men aldri operatør. Med en produksjon på cirka 1 millioner fat daglig er Petoro den nest største produsenten på norsk sokkel etter Equinor. Vår Energi er nummer tre på listen.

Selskapet overførte 96 milliarder kroner til Oljefondet i fjor, ned fra 120 milliarder året før.

– Vi er svært fornøyde med at Kristin Kragseth har takket ja til stillingen som ny administrerende direktør i Petoro. Hun har de rette forutsetningene og kvalifikasjonene for å videreutvikle Petoro i en svært spennende, men også utfordrende tid både for selskapet og for næringen, sier styreleder i Petoro, Gunn Wærsted i en pressemelding.

– Kragseth har bred og lang ledererfaring fra olje- og gassindustrien og har vært sentral i å utvikle Vår Energi til å bli den største uavhengige operatøren på norsk sokkel.

