Equinors drøm for oljeprisen har kostet 200 milliarder kroner. Likevel får drømmen leve videre

UKESLUTT: Du må jo tro på noe, sier Eldar Sætre. Men å tro at oljeprisen skal være 80 dollar i 2030 fremstår stadig mer som et eventyr.

Gard L. Michalsen Sjefredaktør for E24 og Dine Penger

Equinor er Norge største selskap, blant de mest lønnsomme, og har bidratt til å finansiere den norske velferdsstaten i mange år. Så skal det være sagt. Men suksesshistorien den norske oljealderen får vi skrive en annen dag.

Akkurat nå er det mest fokus på hva som har gått galt i Equinor. Og som har forhindret enda mer lønnsomhet.

FREDAG KOM RAPPORTEN om Equinors landsbaserte virksomhet i USA, som etter nedskrivninger har kostet et sted mellom 160 og 200 milliarder kroner – avhengig av dollarkurs.

Et utvalg med egne ansatte og revisorer fra PWC slår fast at selskapet manglet kontroll, at vekststrategien skygget for verdiskaping, og kompetansen i selskapet var altfor svak. Krydret med historier om hinsides fakturarot og kalkuner for flere millioner kroner fremstår hele satsingen som en farse.

En meget kostbar sådan.

BAK INVESTERINGENE LÅ det som for snart ti år siden var en sterk tro om at oljepris på 100 dollar skulle være den normalen. Slik gikk det som kjent ikke: Oljeprisen stupte i 2014. Den har siden hentet seg noe inn, frem til coronakrisen i vår sørget for ny kollaps igjen.

Rapporten understreker at «alle» trodde på høy oljepris, og mange gikk på lignende tap som Equinor i USA. Alle kan gjøre feil.

Men man bør helst ikke gjenta dem.

HØSTEN 2020 KOSTER et fat nordsjøolje drøyt 40 dollar. Ingen vet når verden kommer tilbake til en slags normal igjen, hvordan denne normalen ser ut og hvilken betydning det får for oljeprisen.

Vi kan bare gjøre våre beste anslag. Du må jo tro på noe, som avtroppende konsernsjef Eldar Sætre sier til E24 fredag. Han og selskapet tror oljeprisen i 2030 vil være på 80 dollar.

Hvorfor er det viktig i dag?

Fordi selskapets beste gjetning på oljeprisen legges til grunn for bokført verdi på fremtidige oljefelt. Tror selskapet på lavere oljepris, innebærer det nedskrivninger på mange milliarder kroner. Det er akkurat dette som har skjedd i USA, og som utgjør det anslåtte tapet på 200 milliarder kroner.

Høye forventninger kan også friste Equinor til å gå inn i det som kanskje ikke blir lønnsomme prosjekter.

INGEN KAN SPÅ om fremtiden. Kanskje blir oljeprisen 80 dollar i 2030. Eller kan hende den blir 130 dollar.

Problemet for Equinor er at veldig få andre tror på det. Coronakrisen kan akselerere både det grønne skiftet og redusere etterspørselen. Det kan igjen få aktører til å pumpe opp reservene sine i panikk. Noe som i neste omgang kan gi lavere oljepris.

Bærekraftscenariet til Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår en oljepris på 60 dollar fatet i 2040. Før sommeren varslet britiske BP nedskrivninger på opptil 171 milliarder kroner, basert på forventninger om en oljepris på 55 dollar fatet i perioden 2021–2050. Andre selskaper har gjort lignende vurderinger, og det fins nok av langt mer «ekstreme» spådommer.

Klokken tikker for Equinor, uttalte analytiker Andrew Grant i tenketanken Carbon Tracker Initiative før sommeren. Nordeas bærekraftsanalytiker (og tidligere oljeanalytiker) Thina Saltvedt var enda tydeligere:

– Vi skal ikke tilbake der vi var, og jeg tror 80 dollar fatet blir fryktelig vanskelig å nå.

NEDSKRIVNINGER PÅ MANGE milliarder kroner er kanskje det siste Equinor trenger nå, overfor markedet og eierne. Hvor den norske stat er den aller største.

Politikerne kunne jo komme til å oppdage at det de eier fortsatt er og blir et oljeselskap. Og på lang sikt er fremtiden usikker for oljeselskaper.

Nettopp derfor bør ikke største eier stilltiende akseptere spådommene og forventningene fra Equinor. Eller basere norsk økonomi på en oljepris høyere enn 30–40 dollar.

Det er tross alt Staten som eier selskapet. Og ikke motsatt.

SELV OM DET noen ganger kan virke slik: At det er Equinor som styrer eieren sin.

Olje- og energiminister Tina Bru har en tøff høst i vente. Stortinget krever svar om USA-milliardene. De stiller også stadig flere spørsmål om de 715 millioner kroner som er gitt bort i Angola. Ikke er det blitt forskningssenter og ingen vet hvilke «sosiale prosjekter» som har kommet ut av pengene, i den forholdsvis korrupte oljerepublikken.

Da Tina Bru foreløpig svarte Stortinget på disse spørsmålene forrige uke, bar svaret preg av å være en ren videresending av hva Equinor skriver selv. Nesten kjemisk fritt for egne vurderinger og krav.

«STATEN HAR VÆRT den største, men også den stilleste eieren» uttalte Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide til E24 tidligere i høst. Han advarer mot at Olje- og energidepartementet fremstår som «heiagjeng for Equinor», og etterlyser et tydeligere eierskap.

Upresist og lite prinsipielt, svarte olje- og energiminister Tina Bru.

HUN BURDE KANSKJE være mer opptatt av hva kritikken faktisk går ut på enn å komme med billige karakteristikker av den.

Og akkurat nå er det mange spørsmål hvor Tina Bru og Staten som største eier bør kreve noen presise og prinsipielle svar fra Equinor, selskapets styre og påtroppende konsernsjef Anders Opedal.

For eksempel om hvordan de forsvarer troen på at oljeprisen er 80 dollar frem mot 2030.

