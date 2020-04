Tajik om oljepriskollapsen: – Det har blitt mye, mye verre

Arbeiderpartiet åpner for å bruke oljepenger på investeringer i leverandørindustrien og på norsk sokkel.

Vis mer Frode Hansen

Publisert: Publisert: 24. april 2020 19:20

Oljepriskollapsen i Nordsjøoljen de tre siste månedene er nå på mer enn 71 prosent, og arbeidsplasser, selskap og den norske økonomien påvirkes kraftig.

Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, sier til E24 at situasjonen er alvorlig for olje-, gass- og leverandørindustrien.

– Vi har sett det største fallet i oljeprisen på nesten 20 år, og Aker BP har allerede startet med nedbemanningen av hundrevis av ansatte. Regjeringen må komme på banen nå.

Stortinget vedtok 31. mars at regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak som innebærer økte investeringer på sokkelen og for leverandørindustrien.

– Stortinget har bedt regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri. Regjeringen vil følge opp dette og komme raskt tilbake til Stortinget, sier statssekretær Magnus Thue (H) til E24.

Åpen for oljepengebruk

Tajik mener det haster med disse investeringene.

– Hvor skal finansieringen til disse investeringene komme fra?

– Nå har vi allerede finansiert store krisepakker gjennom uttak fra Statens Pensjonsfond, det i seg selv er en ekstraordinær situasjon, men det er nettopp derfor Arbeiderpartiet har vært pådriver for at man skal holde igjen på oljepengebruken i gode tider, og bruke i vanskelige tider. De vanskelige tidene er her allerede, da er det viktig at vi bruker mer enn før, sier Tajik, og legger til:

I tillegg har oljebransjen selv lansert et skatteendringsforslag. Dette må regjeringen komme raskt tilbake med en vurdering av, inkludert hvordan det kan knyttes garantier for økte investeringer og sikre omstilling. Nå må alle steiner snus, slik at næringen kommer seg gjennom krisen med den verdifulle kompetansen i behold.

Hun forteller videre at Arbeiderpartiet er villige til å undersøke alle muligheter som er treffsikre for å beholde arbeidsplasser og kompetanser i Norge for det grønne skiftet.

– Om det skal mer oljepengebruk til, er vi med på at man gjør det. Kompetansen for olje og gass er helt uvurderlig og uerstattelig, vi har ikke råd til at de forsvinner.

Må handle raskt

Tiltakene som er innført på grunn av coronavirusutbruddet har ført til titusenvis av permitteringer, og flere bedrifter har måttet stenge dørene. Det gir utslag på ledighetsstatistikken. I mars var det en kraftig økning i antall arbeidsledige i Norge.

Her kan du se E24s spesial med oversikt over delvis og helt arbeidsledige, samt antallet permitterte.

– Om man ikke handler raskt nok, eller bruker kraftfulle og treffsikre nok tiltak så risikerer man at de miljøene som er drivere rett og slett forsvinner. Dersom de forsvinner blir det helt umulig å bygge de opp igjen, sier Tajik, og legger til:

– Situasjonen for oljebransjen har eskalert gjennom de siste ukene. Situasjonen var allerede alvorlig i starten av coronapandemien, og av underliggende strukturelle og markedsmessige grunner, men gjennom den tiden har det blitt mye, mye verre, og situasjonen er svært alvorlig.