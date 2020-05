Analytikerne venter brutalt resultatfall for Equinor

Torsdag legger Equinor frem kvartalstall for årets tre første måneder. Det kan bli det svakeste resultatet siden slutten av 2016.

Det voldsomme oljeprisfallet denne våren vil komme til syne når Equinor legger frem tall neste uke.

5. mai 2020

Totalt har 29 analytikere som følger selskapet kommet med sine betraktninger.

Det er ventet at den norsk oljekjempen leverer et justert resultat før skatt på 2,04 milliarder dollar. Dersom spådommene treffer vil det være et fall på over 50 prosent, fra 4,19 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Konsensusestimatene har vært i fritt fall de siste ukene, og så sent som for en måned siden ventet analytikerne at resultatet ville ende på 2,78 milliarder dollar, ifølge en analyse fra Sparebank 1 Markets.

Justert resultat etter skatt, er ventet å falle til 680 millioner dollar, kraftig ned fra 1,54 milliarder dollar i første kvartal 2019.

Resultatet av aktiviteten på norsk sokkel er ventet å komme inn på 1,71 milliarder dollar, ned fra 3,22 milliarder dollar i fjor, og for utenlandsvirksomheten ser Equinor ut til å være heldige om de i det hele tatt kommer seg unna med positivt fortegn, med et anslag på 1 million dollar.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering er ventet å falle fra 359 til 350 millioner dollar.

Snittprisen på nordsjøolje (Brent) var i årets tre første måneder på 51,07 dollar, – mot en snittpris på 63,78 dollar i samme periode i fjor, ifølge data fra Infront.

Analytikerne venter at Equinor i snitt har fått 44,7 dollar per fat solgt fra norsk sokkel i første kvartal, og 42,2 dollar per fat internasjonalt.

I første kvartal i fjor fikk Equinor 57 dollar per norske fat, og 54,6 dollar internasjonalt.

Equinors samlede produksjon er ventet å øke til 2,21 millioner fat oljeekvivalenter per dag, opp fra 2,18 millioner fat.

Oljeproduksjonen i Norge er ventet å øke fra 546.000 fat per dag til 656.000 fat per dag, og internasjonalt er det ventet at produksjonen faller fra 567.000 fat per dag, til 552.000 fat per dag.

