Frykter elektrifiseringsrevers: - Mange arbeidsplasser står på spill

Elektrifiseringsprotesten i Høyre tvinger Norsk olje og gass til å advare: – Da må oljeproduksjonen kraftig ned, sier direktør.

Om elektrifiseringen av sokkelen stanser, kan mange arbeidsplasser gå tapt, frykter Norsk olje og gass.

Landsmøtesesongen er i gang. Denne helgen skal Høyre avholde sitt på Gardermoen.

I den anledning er det ventet diskusjon rundt partiets holdning til elektrifisering. I dag er partiet for, men presiserer at det ikke skal gå utover kraftsituasjonen på land.

Likevel er det en voksende protest i partiet. I Rogaland Høyre er skepsisen størst, noe partiets fylkesårsmøte i februar understreket.

– Elektrifisering er svaret

Nå advarer bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mot en elektrifiseringsrevers.

– Hvis vi skal nå klimamålene våre, så er elektrifiseringen det aller viktigste tiltaket. Det vil stå for over 80 prosent av klimagassreduksjonen frem mot 2030, sier Benedicte Solaas til Aftenbladet/E24 torsdag. Hun er organisasjonens direktør for klima og miljø.

Verken de norske klimamålene eller bransjens egne mål kan ikke nås uten kraft fra land til sokkelen, mener hun.

– Da må i så fall oljeproduksjonen kraftig ned, advarer hun.

– Høyres politikk sier at elektrifiseringen ikke skal gå ut over kraftsituasjonen på land. Er dette mulig?

– Jeg forstår utfordringen og diskusjonen. Vi har veldig høye strømpriser nå, som går utover forbrukerne. Dette må politikerne løse. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

– Elektrifisering med kraft fra land er mye av svaret på hvordan vi skal nå klimamålene innen 2030, svarer hun.

Hva er elektrifisering? En oljeplattform trenger kraft, og den kommer vanligvis fra gassen den utvinner.

For å redusere klimagassutslippene skal flere plattformer drives med kraft fra land (og havvind) - elektrifisering.

Olje- og gassbransjen skal kutte 50 prosent av sine utslipp innen 2030, mye fra elektrifisering.

Med dagens strømpriser hevder mange at dette er en uansvarlig bruk av kraften, og at det kan føre til ytterliggere høye strømpriser.

Equinor hevder at deres elektrifisering vil kreve 10–12 terawattimer (TWh). Vis mer

Benedicte Solaas frykter elektrifiseringsrevers.

Ingen elektrifisering, ingen klimamål.

Skylden for den voksende skepsisen til elektrifiseringen gir hun de høye strømprisene. Dette har hun forståelse for, i tillegg til at også kraftoverskuddet er i ferd med å svinne.

– Blir helt feil

Likevel veier fordelene med elektrifiseringen tyngre enn ulempene, mener hun.

– Det er viktig å huske på at det er mange arbeidsplasser knyttet til elektrifisering av sokkelen. Wisting (prosjekt i Barentshavet red.anm.) har for eksempel ikke nok gass i reservoaret til å produsere den strømmen feltet trenger, og trenger derfor kraft fra land. Da er det i så fall mange arbeidsplasser som står på spill, om elektrifiseringen stoppes, forteller Solaas.

Senest fredag var det duket for en internpolitisk debatt i Høyre om partiets syn på elektrifiseringen.

Partiets energipolitiske talsmann Nikolai Astrup møtte stortingsrepresentant Sveinung Stensland i Politisk kvarter.

Debatten ble på mange måter opptakten til helgens dyst.

– Det blir helt feil å sende masse kraft ut til Nordsjøen. Oljeindustrien ser at de får billig kraft fra fastlandet, uten å tenke på teknologiutvikling, argumenterte Stensland.

Sveinung Stensland tilhører fløyen av Høyre som er mot elektrifiseringen.

Astrup var uenig.

– Vi trenger flere felt som skal elektrifiseres, om vi skal nå klimamålene. Og vi kommer ikke utenom at vi trenger kraft fra land for å elektrifisere, hevdet han under debatten.

Partileder Erna Solberg løftet sine tanker om stridighetene til Aftenbladet denne uken.

Likevel tilhører hun fløyen av partiet som er positiv til elektrifisering av sokkelen med kraft fra land.

– Jeg mener at de som viser til at vi ikke skal elektrifisere sokkelen, de må da fortelle hvor vi skal ta kuttene hen. Det må vi, også som parti, tenke gjennom, sa Solberg til Aftenbladet.