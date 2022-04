Gasslekkasje på Equinor-anlegg i Nordsjøen stanset

Equinor bekrefter at produksjonen på Kvitebjørn-feltet er midlertidig stanset. Ingen personer har kommet til skade.

Kvitebjørn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det har søndag vært en gasslekkasje på Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen.

– Jeg fikk en telefon for en stund siden med kort informasjon. Da fikk jeg beskjed om at det var en gasslekkasje, og at de har trykkavlastet, sier Kjetil Eide, pressevakt i Equinor, til E24.

Ingen personer kom til skade under gasslekkasjen.

Produksjonen stanset

Lekkasjen er stanset, og det jobbes nå med å normalisere driften.

– Produksjonen er stanset. De vil ikke starte opp igjen før de har funnet lekkasjepunktet. Det var snakk om veldig små mengder med gass.

Gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn ligger øst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Leverer tørrgass til Europa

Produksjonen på Kvitebjørn startet 26. september 2004, og leveransene av naturgass fra feltet begynte 1. oktober 2004.

Rikgass og kondensat (lettolje) fra Kvitebjørn sendes i rørledninger til henholdsvis Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Etter prosessering på Kollsnes sendes tørrgassen i transportnettet til det europeiske kontinentet, mens væsken går til Vestprosess-anlegget på Mongstad for foredling til butan, propan og nafta. Kondensatet transporteres gjennom Kvitebjørn oljerør, og går via Troll oljerør II til Mongstad i Hordaland.