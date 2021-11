– Som 10 kroner literen i Trondheim og 100 kroner i Oslo

Statnett må forklare hvorfor strømmen i høst har vært så mye dyrere i Sør-Norge enn i nord, mener organisasjonen Distriktsenergi. – Det er noe vi ikke er fornøyde med, svarer Statnett.

Knut Lockert i organisasjonen Distriktsenergi er bekymret over de store prisforskjellene mellom sør og nord som har vært i høst. Statnett mener forskjellene skyldes energikrisen i Europa, og ikke vil vedvare. Vis mer

Fredag skjedde det noe helt nytt: For første gang i høst betalte nordlendinger nesten like mye i strøm som folk i sør, etter at utfordringer med svensk vannkraft ga et brått prishopp i nord.

Lørdag hopper prisen videre, med ny årsrekord både i nord og sør, og aller dyrest strøm i nord. 1,70 kroner kilowattimen som døgnpris har man ikke sett i Midt- og Nord-Norge siden 2010. Døgnprisen på 1,48 kroner kilowattimen i Sør-Norge skal ifølge Nord Pool være tidenes høyeste i landsdelen noensinne.

Trøsten er: Det er trolig midlertidig, ifølge analytikerne. Men i hele sommer og i høst har strømkunder i sør betalt mye mer for strømmen enn forbrukere i nord. I perioder har prisen i sør vært det mangedobbelte av prisen i nord.

– Strømmen koster tidvis tigangeren i sør sammenlignet med i nord, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi til E24.

- Sammenlignet med bensinprisen er det som 10 kroner literen i Trondheim og 100 kroner i Oslo. Det ville vakt stor oppstandelse.

«Urovekkende»

Organisasjonen han leder representerer kraft- og nettselskaper i distriktene. De store prisforskjellene i høst fører til at pengene renner inn i kassen for kraftselskaper og eierkommuner i sør, mens kraftselskaper og kommuner i nord har slitt med svært lave priser.

Distriktsenergi-sjefen skrev nylig et brev til Statnett hvor han omtalte prisforskjellene som «urovekkende». Han sier at medlemsbedriftene i Distriktsenergi er bekymret, og ønsker å vite på hva Statnett kan gjøre med saken.

– Vi mener at Statnett må fortelle hvordan dette henger sammen, og hva som kan utjevne disse prisforskjellene. Hvis ikke, frykter vi at politikerne presenterer kortsiktige løsninger som ikke er i bransjens eller kundens interesse, sier Lockert.

– Går an å forstå

Gunnar Løvås er direktør for system og marked i Statnett. Han er ikke helt enig i sammenligningen med bensinprisene.

– Den er jo litt søkt, men det går an å forstå. Det har vært en periode med veldig store prisforskjeller i kraftmarkedet, og det er noe vi ikke er fornøyde med, sier Løvås til E24.

Han mener imidlertid at det er energikrisen i Europa som ligger bak, og at de enorme prisforskjellene ikke vil vedvare.

– Det er ikke sånn det skal være, og ingen av våre prognoser tilsier at det skal være slik i fremtiden. Nå er det en helt ekstraordinær situasjon med veldig høye kraftpriser i markedene rundt oss, i Nord-Europa, med høye gass- og CO2-priser. Det slår veldig kraftig ut når det sammenfaller med en periode med lite vann i magasinene, sier han.

– Har du forståelse for at Lockert og andre er skeptiske til de store forskjellene, der det kan være 15 øre i nord og 1,20 kroner i sør?

– Det er klart det er en utfordring for markedene at det er sånn, det forstår vi. Men det er ikke sånn for alle, og det burde være veldig attraktivt for forbrukere å utnytte muligheten i nord. Og vi ser nå at det lanseres mange planer og industrielle initiativer i nord. Vi tror det vil bidra til å jevne ut prisene etter hvert, sier Løvås.

– Det er mindre attraktivt i sør akkurat nå?

– Vi ser jo enorm interesse for å lage industri i sør også. Det er fordi de fleste deler vårt perspektiv på at situasjonen er veldig spesiell akkurat nå, sier Statnett-direktøren.

Konserndirektør Gunnar Løvås (i midten) på Zerokonferansen, her sammen med markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova og konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny (tidligere BKK). Vis mer

Vanskelig å forutsi prisforskjellene

– Var det umulig å forutse at det kunne bli så store prisforskjeller mellom nord og sør i Norge?

– Det vil jeg absolutt mene. Det er en ekstraordinær situasjon i markedet, som også kombineres med unormale begrensninger i nettkapasiteten på den skandinaviske halvøya, sier Løvås.

– Kan det likevel skje det samme i flere år fremover, med vedvarende langt høyere priser i sør?

– Vi forventer ikke det. Vi presenterer jevnlig våre langsiktige markedsanalyser som sier noe om hva vi tror. Vi har lenge sagt at vi venter lavere priser i nord enn i sør, men da snakker vi noen få øre, og ikke noe som ligner på Lockerts analogi, sier han.

– Ingen som har forespeilet oss

Det er viktig at Statnett kan komme med gode svar til befolkningen, politikerne og kraftbransjen på hvorfor prisforskjellene mellom sør og nord har blitt så store, mener Distriktsenergi. Mange har pekt på at prisøkningen i Sør-Norge har vært mye større enn ventet etter at nye utenlandskabler kom på plass.

– Man har vært forespeilet en prisøkning på 1-3 øre over tid. Men de prisforskjellene vi ser nå, de er det ingen som har forespeilet oss. Det er viktig at man forsøker å gi gode svar på hvorfor dette skjer, sier Lockert.

Han ønsker også forslag til løsninger fra Statnett, som nettforsterkninger mellom sør og nord.

– Generelt kan nettforsterkninger løse dette, men hvilke linjer som må bygges, det må Statnett svare på. Dette handler om begrenset overføringskapasitet mellom områder, sier Lockert.

– Er ikke denne prisøkningen bare et signal til markedet om at det må bygges ut mer kraft i Sør-Norge?

– Det kan du godt si. Det kan også være en løsning som systemansvarlig kan peke på. Når politikerne får spørsmål om dette fra velgerne, så må de gå dit kunnskapen finnes. Det er hos Statnett, og det er deres ansvar å peke på hva som skal til for å utjevne prisene, sier Lockert.

Bygger mye nett

Det har alltid vært et fundamentalt skille i det norske kraftsystemet mellom sør og nord, med svakt nett over Dovre, påpeker Løvås. Han mener likevel at den spesielle situasjonen med energikrise i Europa forklarer mye av dagens prisforskjeller, og at man ikke vil se så store utslag i mer normale situasjoner.

– Hva kan Statnett gjøre på kort og lang sikt, og har dere tenkt å gjøre noe?

– Vi har gjort mye de siste ti årene. Vi har bygget mye nytt nett, og vi har søkt konsesjon på den siste biten over Sognefjorden som mangler. I vår nettutviklingsplan peker vi på behov for også å forsterke nettet gjennom Gudbrandsdalen. Til sammen vil dette på sikt gi oss to gode forbindelser, sier Løvås.

– Vi skal også se på om det finnes styringsteknologier vi kan bruke for å utnytte det norske nettet bedre enn vi gjør i dag, legger han til.

Vil ikke bli helt utjevnet

– Noen mener det eneste man oppnår med nytt nett nord-sør er at nordlendingene får like høy pris som oss?

– Det er ikke helt riktig. Det vil jo være en effekt at markedene nærmer seg hverandre, men det er ikke slik at nord får samme priser som sør, sier Løvås.

– Må vi også bygge mer kraftproduksjon i sør for å utjevne prisforskjellene?

– Det er en veldig spesiell situasjon nå. Hadde vi hatt mer nett nå så ville det ha hjulpet, men det ville ikke ha løst situasjonen. Det er en så fundamental ubalanse nå at det ville slått ut selv med et bedre nett, sier Løvås.

– Men vi trenger selvfølgelig mer produksjon i hele landet. Det vil også hjelpe med å utjevne prisforskjellene at det kommer mer forbruk i overskuddsområdene i nord, sier han.

