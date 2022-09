Europeiske gasspriser skyter opp

Russlands beslutning om å holde gassrørledningen Nord Stream stengt, sender gassprisen til himmels i Europa mandag morgen.

Kort tid etter handelen åpnet hoppet prisene opp mot 35 prosent. Ved 08.10-tiden er prisen på 275 euro per megawattime, en oppgang på 28 prosent fra før helgen.

Forrige uke stengte Russland gassrørledningen Nord Stream for vedlikehold. Etter planen skulle gassen igjen flyte fra lørdag, men fredag kveld kom beskjeden om at rørledningen ikke ville bli åpnet som planlagt.

Den russiske gassgiganten Gazprom uttalte da at det var oppdaget en oljelekkasje i en gassturbin.

I meldingen viste også Gazprom frem oljelekkasjen som skal være årsaken til nedstengningen av rørledningen, og sier at representanter fra energiselskapet Siemens også har vært tilstede og sett lekkasjen.

Samme kveld avviste Siemens påstandene fra Gazprom, og sa at skadene som var funnet ikke rettferdiggjorde å stenge gassrørledningen.

Dette bildet skal ifølge Gazprom vise den omstridte oljel

Nord Stream 1 har også tidligere vært stengt for vedlikehold, og europeiske ledere har anklaget russerne for å bruke gass som våpen for å skade det europeiske samholdet, ettersom landene på kontinentet er svært avhengig av den russiske gassen.

På grunn av dette har europeiske land jobbet febrilsk med å lagre gass de siste månedene. Forrige uke nådde EU målet om 80 prosent fyllingsgrad i gasslagrene, to måneder før det opprinnelige målet.