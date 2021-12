Strømkrisen: – Situasjonen for norske husholdninger kan bli langt tøffere

For å hindre at folk skal få økte strømpriser framover og spare samfunnet for store kostnader, vil Frp og Rødt vil skape en allianse mot elektrifisering av oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er delelektrifisert med strømkabel fra land. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Tirsdag fremmet Frp forslag i Stortinget om å stanse elektrifisering av oljeinstallasjoner på norsk sokkel. Saken stemmes over på nyåret.

Nå vil både Frp og Rødt jobbe for at en allianse av politiske partier skal stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel.

– Jeg ble litt forundret da plutselig to Høyre-politikere sto fram og sa at de nå ville løfte en debatt om elektrifisering er fornuftig eller ikke, når Høyre i vår programforpliktet seg til å jobbe for elektrifisering på norsk sokkel, sier Roy Steffensen og fortsetter:

– Men vi skal ta Høyre på ordet. Når vi nå foreslår stanse av elektrifisering, får vi egentlig se hvor de ulike partiene står, sier Steffensen til Aftenbladet.

– Jeg vil bare minne om at Frp hadde olje- og energiministeren da det ble besluttet at Johan Sverdrup skulle bygges ut og elektrifiseres, hvor var Frp da? spør Sveinung Stensland i Høyre.

– Mitt syn på elektrifisering har jeg hatt så lenge dette har vært et tema. Dette er et lite fornuftig tiltak som må stanses. Når Stavanger Høyre, som sannsynligvis er det partilaget som kjenner oljebransjen best, er så tydelige, så forteller det at ting er på gang i Høyre, understreker Stensland.

Les også Frykter nytt strømsjokk dersom oljeplattformer elektrifiseres

Roy Steffensen og Frp vil stanse kostbar elektrifisering av oljeplattformer. Vis mer

– Blir langt tøffere

Pris og kapasitet, samt at det ikke har betydning for klimagassutslipp er hovedfaktorene til Frp og Rødt som gjør at partiene er imot elektrifisering. Dette er også argumenter MDG har pekt på.

Både Rødts Mímir Kristjánsson og Frps Roy Steffensen roser Høyres Sveinung Stensland og John Peter Hernes for kloke uttalelser mot elektrifisering. Nå ønsker de å få Høyre med på laget for å sikre at elektrifisering stanses.

– Hva gagner det klimautslippene at gassen blir solgt og brennes et annet sted? spør Rødts Mímir Kristjánsson og svarer raskt selv:

– Med den strømkrisen vi har nå, tror jeg de fleste forstår at å starte med nye elektrifiseringsprosjekt som innebærer å tappe fastlandet for store mengder strøm, så kan situasjonen for norske husholdninger bli langt tøffere enn den er i dag. I denne saken må sunt folkevett vinne fram.

– Tiltaket er en veldig kostbar symbolsak. Det vil koste mange titalls milliarder kroner. Bare Equinor anslår at selskapet skal bruke 50 milliarder kroner bare for sin egen del. Elektrifisering har ingen synlig klimaeffekt. Selv om det regner mye på Vestlandet er ikke vannkraft en utømmelig kilde, og blir det høyere etterspørsel vil også prisene stige. Dette er enkel matematikk. Elektrifisering vil bety økte strømpriser som vil ramme folk og næringsliv hardt, påpeker Roy Steffensen.

Hør podkast om elektrifisering av sokkelen:

Mímir Kristjánsson håper sunt folkevett vinner fram og elektrifisering av sokkelen stanses. Vis mer

– Helt feil retning

Steffensen belyser dette med at et nøkternt anslag har vist at behovet for elektrifisering av sokkelen ligger på mellom 10 og 15 TWH i året, mens den samlede norske vindkraftproduksjonen er rundt 10 TWH.

– Til sammenligning bruker hele Oslo gjennom ett år 9 TWh. For å realisere elektrifisering vil vi måtte bygge dobbelt så mange vindkraftverk som i dag for å få på plass den nødvendige kapasiteten. All sunn fornuft tilsier at dette er å gå i helt feil retning, påpeker Steffensen.

Aftenbladet har tidligere skrevet at norske forbrukere og staten tar mesteparten av elektrifiseringsregningen til oljeselskapene, ifølge professor emeritus Diderik Lund ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forklart for Aftenbladet at det er fordi det i store trekk er petroleum-skatteregimet som gjelder.

Nylig svarte Aps statssekretær Amund Vik slik på hvordan elektrifisering vil ramme norske husholdninger:

– Det er mange forhold som påvirker kraftprisene. Men et nytt stort forbruk av kraft betyr høyere kraftpriser dersom det ikke også kommer ny produksjon. Dette gjelder også økt forbruk knyttet til kraft fra land. Der nytt forbruk medfører behov for investeringer i kraftnettet, vil deler av dette dekkes av aktøren som utløser investeringen.

Les også NVE-direktør: Elektrifiseringen er et veivalg i energipolitikken

– Kan utfordres

Rødts Mímir Kristjánsson ser at Ap kan være vanskelige å rikke. Men med Frp, Rødt, MDG, et Høyre i bevegelse og SV, kan det nærme seg et flertall mot elektrifisering.

– Sp er jo egentlig imot, men har forpliktet seg gjennom regjeringsplattformen. Venstre er nok for, siden de var det i regjering. Hvor egentlig KrF og Pasientfokus står, er mer usikkert. Men det er interessant at sannheter vi tidligere trodde var hugget i stein nå kan utfordres og kanskje endres, sier Kristjánsson.