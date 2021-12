Full strid om ny nettleie: – Tonedøvt av nettselskapene

Kraftbransjen mener det er for sent å stanse innføringen av ny nettleie fra nyttår etter Stortingets kuvending. – Tonedøvt, sier NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen.

Regjeringen og SV vil utsette forskriften om ny nettleie, som skal tre i kraft ved nyttår. Mange nettselskaper mener det er for sent, men kritikerne mener det er umusikalsk. Vis mer

Forskriften som setter nye krav til nettleien skulle gjelde fra nyttår, men blir utsatt minst ut våren.

Det kom frem da regjeringspartiene og SV la frem endringer i strømpakken. Den øker nå med over 1,1 milliard kroner, og regjeringen tar en litt større del av folks strømregning.

Kraftbransjen mener imidlertid at kuvendingen kommer for sent, og at mange nettselskaper vil gå videre med det nye systemet for nettleie.

Flere selskaper dropper innføringen, inkludert Lnett (tidligere Lyse Elnett) i Rogaland, Haugaland Kraft Nett og Elmea (tidligere Lofotkraft Nett). VG skriver lørdag at strømnettkjempen Elvia vurderer å stanse den nye modellen for nettleie, og har satt frist til mandag.

Målet med den nye nettleien er at strømbruken skal fordeles mer ut over døgnet, slik at man kan unngå å bygge mange nye kraftlinjer i norsk natur.

Kritikerne frykter imidlertid at det nye systemet blir uforutsigbart for strømkundene, og at noen strømkunder risikerer økt nettleie fra nyttår, i en periode hvor strømmen allerede er historisk dyr.

Dette skjer med nettleien Det har vært stadige omkamper om nettleien de siste årene. NVE foreslo et nytt system i 2017, men det møtte motbør og ble lagt i skuffen. NVE la frem et nytt forslag i februar, og så ble forslaget justert i høst. Spørsmålet om nettleie kan være forvirrende, for det er to forskjellige effekter som slår inn på nettleien fra nyttår: Det ene er at selve systemet for nettleien skal endres , slik at høyt samtidig forbruk kan bli dyrere, mens nettleien skal bli lavere hvis du unngår de store toppene i forbruket, og er flink til å skru av strømmen

– Står ikke til troende

NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen representerer medlemmer i norske boligbyggelag, og har lenge vært sterkt kritisk til den nye nettleien.

– Vi er svært fornøyde med at Stortinget nå er enige om en strømpakke. Jeg forstår det slik at nettselskapene reagerer på at Stortinget også vil utsette den nye nettleien. Det er tonedøvt av nettselskapene, sier Fredriksen til E24.

– Stortinget har blitt enige om en kjempeviktig strømpakke, og det står ikke til troende at det er umulig å beholde dagens system for nettleie. På vegne av én million medlemmer i norske boligbyggelag spør jeg om energibransjen virkelig ønsker å være så umusikalsk.

– Du vil be om et møte med nettselskapene?

– Jeg vil gjerne møte de store nettselskapene og diskutere hvorfor dette skulle være umulig, og om hvordan vi kan sikre ordninger som gir den effekten man ønsker med en smartere bruk av nettet og at folk skal fortsette å energieffektivisere, sier Fredriksen.

NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen. Vis mer

– Overrasket over at Stortinget pyser ut

Men det er for sent å snu nå, bare to uker før forskriften skal gjelde. Det mener kraft- og nettbransjens organisasjoner Energi Norge og Distriktsenergi, samt Samfunnsbedriftene som organiserer en rekke nettselskaper.

Direktør for energi Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene mener det er uvanlig og uansvarlig å bruke nettleien som forhandlingskort og forvirre forbrukerne.

– Samlet sett er vi veldig glade for denne strømpakken, men vi er veldig overrasket over at Stortinget pyser ut på nettleien, sier Bjelland til E24.

– Her er det en vingling på oppløpssiden som vi knapt har sett maken til, i en tung og viktig energipolitisk sak. Hadde det vært noen endringer i fakta, så kunne vi skjønt det. Men her er det bare den politiske viljen som har endret seg, og det har skjedd en hestehandel. Norge bruker ikke å drive vinglete energipolitikk, og det er alvorlig, sier hun.

– Mange frykter en dobbelt smell med nettleie og strøm, har du forståelse for det?

– Det er klart at mange blir bekymret når nettleien blir fremstilt så negativt i en tid med høye strømpriser. Likevel er det slik at det store flertallet av kundene sannsynligvis vil få lavere nettleie med den nye modellen, og at frykten dermed er ubegrunnet, med mindre du bruker mye strøm samtidig, sier Bjelland.

Direktør for energi Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene. Vis mer

– Kjører på videre

Hun mener at politikerne skyver ansvaret over på nettselskapene, og sier at nettselskapene er svært forvirret om hva de skal gjøre, og gir blandede tilbakemeldinger.

– I all hovedsak ser det ut som selskapene kjører videre med nytt system, fordi det ville være enda mer forvirrende for kundene å få en kontramelding 10 dager før. Men vi vet også om selskaper som sitter på gjerdet, og noen selskaper som sannsynligvis ikke vil innføre den nye nettleien. Det synes imidlertid å være unntaket, sier Bjelland.

– NBBL mener det er tonedøvt av nettselskapene, hva tenker du om det?

– Hele grunnen til at denne modellen for nettleien kommer opp er at man vil fordele kostnadene i nettet på en mer rimelig måte, for å unngå unødige utbygginger av nett som krever naturinngrep, og for å holde kostnadene nede på sikt. Da kan man ikke si at det er tonedøvt å innføre det, det er heller uansvarlig å ikke se på disse mulighetene, sier Bjelland.

– Har fått nok uforutsigbarhet

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget mener nettselskapene må droppe ny nettleie fra nyttår nå som Stortinget har utsatt forskriften.

– Hvis de offentlig eide nettselskapene ikke følger opp dette så er det mildt sagt oppsiktsvekkende. Det kan ikke være slik at selskaper eid av fylker og kommuner ikke bryr seg om hva Stortinget sier, sier Marhaug til E24.

– Er det god styring å gi beskjed om en endring i et såpass komplekst system bare 14 dager før?

– Det er sånn at forskrifter kan trekkes tilbake når som helst. Dessuten er det også mange strømkunder som fortsatt ikke har fått vite fra sine selskaper hvordan nettleien deres vil bli. Hvem skal det være forutsigbarhet for, husholdningene eller nettselskapene? Jeg mener husholdningene har fått nok uforutsigbarhet i vinter, sier Marhaug.

– Det er mange små, lokale selskap i denne bransjen, som nå skal rulle tilbake innføringen av ny nettleie og samtidig gjennomføre statens kompensasjonsordning. Det kan bli krevende?

– Det kan det, men det er veldig mye byråkrati og ulemper som har blitt påført husholdningene denne vinteren. Nettselskapene har selv vært bakpå med informasjon, og jeg syns det er urimelig at de skal klage på disse endringene, sier Marhaug.

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Vis mer

– Svært krevende

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge mener det er for sent for bransjen å reversere systemene som selskapene har brukt måneder på å forberede.

– Vi har informert departementene og stortinget om dette fortløpende. Derfor er det svært vanskelig å forstå hvorfor det gjøres et vedtak det ikke er mulig å følge opp, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han sier det bli opp til det enkelte nettselskapet om de klarer å utsette ordningen.

– Vi vet at dette blir svært krevende for mange, også fordi de samtidig har fått ansvar for å beregne og utbetale strømstøtten som regjeringen innførte for en uke siden, sier Kroepelien.

Kropelien er svært kritisk til at snuoperasjonen skjer bare to uker før den nye ordningen skal være i drift.

– Vi er svært overrasket over den politiske vinglingen i denne saken. Det er myndighetene selv som har pålagt nettselskapene å innføre en ny prismodell for å jevne ut strømforbruket og dermed holde nettleien lavest mulig for kundene, sier han.

– Selskapene har jobbet på spreng for å få dette på plass. Senest mandag denne uken bekreftet statsråden at regjeringen ikke ville utsette ordningen, sier Kroepelien.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier det «selvfølgelig» er mulig å videreføre dagens ordning.

– Det er svært uheldig at Kroepelien nå gir inntrykk av at de ikke vil følge stortingsflertallet, sier Haltbrekken.