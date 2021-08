Hitecvisions oljeservice-konsern Moreld i minus 425 millioner

Hitecvisions nye konsern Moreld tar store tap i form av nedskrivninger i 2020-regnskapet. – Sammenslåingen av 20 selskaper har vært kompleks og krevende, sier konsernsjef Geir Austigard.

Konsernsjef Geir Austigard i Moreld kom fra Øglænd System i september i fjor. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Hitecvision sitt oljeservicekonsern Moreld hadde en samlet omsetning på 4,7 milliarder kroner og et underskudd før skatt på 425 millioner kroner i fjor. Selskapet ble formelt etablert 1. april i fjor, så tallene gjelder bare for ni måneder.

Konsernsjefen sier at disse regnskapstallene gir et galt bilde av situasjonen, og at driften i selskapet faktisk er tilfredsstillende.

Moreld besto opprinnelig av 20 ulike oljeserviceselskaper eid av oppkjøpsfondet Hitecvision. Hitecvision hadde i flere år forsøkt å selge selskapene, men oljeprisfallet i 2014 gjorde at ingen ville kjøpe. Dermed bestemte Ole Ertvaag og de andre i Hitecvision seg for å etablere et nytt industrikonsern i Stavanger med totalt 3600 ansatte.

Ved etableringen av Moreld våren 2020 sa Hitecvisions Atle Eide at målet var en omsetning på 10 milliarder kroner og et driftsresultat på 870 millioner kroner i 2020.

Alt endret seg

Men det ferske oljeservicekonsernet ble truffet av pandemien og en oljepris som stupte, og forutsetningene endret seg dramatisk.

I tillegg ble Aarbakke AS, det selskapet i Moreld som hadde den nest høyeste omsetningen etter Apply, solgt i august i fjor. Moreld eide 50 prosent av Aarbakke.

– Tallene våre for 2020 ser ille ut, men de økonomiske realitetene er mye bedre enn man skulle tro, sier Geir Austigard. - Driften i konsernet gikk i pluss i 2020, og også hittil i år er jeg fornøyd med driftsresultatet selv om noen selskaper trekker ned.

Han understreker at omsetningen omregnet til 12 måneder er 6,7 milliarder kroner, og at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) er 325 millioner kroner.

Store nedskrivninger

Årsaken til det negative driftsresultatet i 2020 er omfattende av- og nedskrivninger. Det betyr at selskapet nedjusterer verdier i regnskapet i forhold til tidligere. Dette føres som en kostnad i driftsregnskapet, og nedskrivningene i Moreld er på hele 625 millioner kroner.

– Så selv om vi hadde et driftsunderskudd på 188 millioner kroner, så er den underliggende driften i pluss, sier Austigard.

De omfattende avskrivningene knytter seg først og fremst til merverdier som oppstod for immaterielle eiendeler ved konserndannelsen, typisk kontrakter og kunderelasjoner.

Men det er også en betydelig nedskrivning i boreselskapet Deepwell. Deepwell mistet etter mange år viktige kontrakter med Equinor, og mange ansatte ble sagt opp. Nå er Deepwell, som holder til på Karmøy, solgt til konkurrenten Archer.

Gjelden

Moreld hadde en samlet gjeld på 4,2 milliarder kroner ved årsskiftet.

– Hvordan skal dere få gjelden ned?

– Gjeldsgraden bekymrer meg ikke. Vi har en sterk balanse med en bokført egenkapital på 2,5 milliarder kroner, sier Austigard. - Den langsiktige, rentebærende gjelden var på 1,3 milliarder kroner ved årsskiftet, og den er betydelig redusert første halvår i år etter salg av selskapene Vryhof/Deep Sea Mooring og Deepwell, og to eiendommer.

Geir Austigard begynte som konsernsjef i Moreld 1. september i fjor. Han hadde da ledet selskapet Øglænd System siden 2000.