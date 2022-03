Ny oppgang i gassprisene

Gassprisen i Europa stiger 10 prosent tirsdag morgen, men er under rekordnivåene. Omregnet til oljeekvivalenter koster gassen nå rundt 370 dollar per fat.

Bildet viser Lakhta Centre i St. Petersburg, hovedkontoret til russiske Gazprom. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Gassprisen ved det nederlandske prisingspunktet TTF er på 251 euro per megawattime, viser tall fra Infront.

Det tilsvarer rundt 370 dollar per fat oljeekvivalenter, eller 27 kroner per kubikkmeter.

Det er opp 10 prosent fra mandag, da det var dramatiske utslag i prisene.

På det høyeste ble gassen handlet for 345 euro per megawattime, som tilsvarer rundt 600 dollar per fat oljeekvivalent.

De siste prisutslagene kommer etter at Russland mandag kveld truet med å stanse gassleveranser gjennom rørledningen Nord Stream 1, som går langs bunnen av Østersjøen fra Russland til Tyskland.

Staten hadde lagt til grunn 1,90 kroner per kubikkmeter i budsjettet for 2022.