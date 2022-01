Strømprisen stiger til ny årstopp mandag

Prisen for den rene strømmen vil legge seg på 1,94 kroner kilowattimen i snitt i Sør-Norge mandag. Mellom klokken 09 og 10 blir det også den høyeste timeprisen i år.

Strømprisene er uvanlig høye i år, som har ført til at mange har fått sjokk av strømregningene i vinter. Vis mer

Strømprisen noterte sitt høyeste nivå hittil i år torsdag denne uken med en snittpris på 1,86 kroner kilowattimen, men har siden falt tilbake hver dag.

Mandag tikker imidlertid strømprisen opp til en ny 2022-rekord og det høyeste nivået siden første juledag i fjor, ifølge ferske tall fra strømbørsen Nord Pool.

Høyeste timepris i år

De viser at strømprisen i områdene rundt Oslo og Kristiansand vil være på gjennomsnittlig 1,94 kroner kilowattimen mandag, opp fra 1,43 kroner i dag, søndag.

Mandagens nivå tilsvarer 2,9 kroner dersom man tar med avgifter og nettleie. Eventuelle påslag fra strømselskapet kommer i tillegg.

Den rene timeprisen i Sør-Norge er mellom klokken 09 og 10 på rundt 306 øre – også den høyeste i år. Den forrige timerekorden i 2022 var på 265,9 øre på torsdag.

Mandagens gjennomsnittlige strømpris er den åttende høyeste som er blitt registrert i Sør-Norge i E24/VGs datamateriale, som går tilbake til 2013. Etter det vi kjenner til, betyr det også den åttende høyeste prisen noensinne.

I Midt- og Nord-Norge vil prisen være på rundt 48 øre kilowattimen i snitt mandag uten nettleie og avgifter. I Bergen vil den legge seg på 1,64 kroner.

Øker strømstøtten

Prisene i sør er langt over normalnivået for denne tiden av året.

I går, lørdag, ble det kjent at regjeringen derfor vil ta en større del av folks strømregning.

Forslaget om å øke støtten ved strømpris over 70 øre per kilowattime fra 55 til 80 prosent, vil legges frem for Stortinget kommende uke.