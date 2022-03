Elon Musk kommer til Norge

Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk vender tilbake til oljemessen ONS i Stavanger til høsten.

Elon Musk er ventet til Norge og Stavanger denne høsten

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi ønsker at Elon Musk skal komme med nye utfordringer til oss som jobber i energibransjen, sier programdirektør Benedicte Økland for ONS.

Under oljemessen ONS, som arrangeres i Stavanger annethvert år, samles en rekke toppolitikere og ledere innenfor olje og energi for å diskutere endringer og fremtidsutsiktene innenfor energibransjen.

En av årets hovedgjester vil være Tesla-grunnlegger og SpaceX-sjef Elon Musk.

– En ting jeg håper Elon Musk vil bringe til ONS er inspirasjon og tillit til at det er mulig å gjennomføre enormt store endringer på kort tid, sier Økland.

– Utfordringene verden nå står overfor for å oppnå målene om et utslippsfritt samfunn, krever en innovasjonskraft av helt ny skala.

Musk deltok på konferansen sist i 2014, da han blant annet utfordret Norge og energibransjen til å «la oljen ligge».

Elon Musk var forrige gang på oljemessen i Stavanger i 2014.

Les også Musk: Tesla og SpaceX ser betydelig inflasjonspress

– Må øke olje- og gassproduksjonen umiddelbart

Musk kom med krass kritikk mot energibransjens utvinning av olje i 2014, men er kjent for å skifte meninger og komme med ulike utspill blant annet på Twitter.

5. mars publiserte teknologi-gründeren på Twitter: «Jeg hater å si det, men vi må øke olje- og gassproduksjonen umiddelbart.»

Musk skrev dette i lys av den pågående energikrisen i Europa, der man i fellesskap jobber for å bli mindre avhengig av russisk olje og gass etter at landet invaderte Ukraina.

Videre i Twitter-meldingen skrev han:

«Dette vil selvsagt påvirke Tesla negativt, men bærekraftige energiløsninger kan rett og slett ikke reagere umiddelbart for å kompensere for russisk olje- og gasseksport.»

Energisikkerhet vil også være et viktig tema under årets oljemesse.

– Energisikkerhet vil være en av de viktigere diskusjonene for bransjen og generelt i samfunnet. Her har Musk nylig hevet seg inn i diskusjonen og oppfordret til en kortsiktig satsing på å utvinne mer energi for å sikre Europa, forteller Økland.

– Siden energisituasjonen har forandret seg etter invasjonen av Ukraina, sier Musk at de spillereglene har endret seg.

Les også EU og USA nærmer seg avtale om å kutte ned på russisk gass

Energiomstilling er fortsatt et hett tema

I tillegg til energisikkerhet, vil fortsatt det grønne skiftet være et av de viktigste temaene på agendaen under årets oljemesse.

Programdirektør Økland opplyser at Musk vil blant annet være en sentral deltager i diskusjonen om hvordan tradisjonell kompetanse fra olje og gass kan være med på å finne nye løsninger for å oppnå nullutslipp.

– Her blir det spesielt spennende å høre fra en entreprenør og teknolog som selv har tatt grep for å forandre energibransjen, sier hun.

– Han har blant annet endret hele bilbransjen gjennom å bruke energi på en annen måte.

Les også Mener myndighetene er for trege på havvind: – Risikerer å bli en importør fremfor eksportør