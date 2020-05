Aker Solutions ber om hjelp nå. Snart kan det være for sent

Aker Solutions-direktør Jan Ertesvåg i Egersund så fram til at 2020 skulle bli et godt år, men så snudde det brått. Nå ber han om hjelp fra Stortinget.

Geir Pollestad (Sp), til høyre, leder i næringskomiteen på Stortinget, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk omvisning av Jan Ertesvåg på Aker Solutions´verft i Egersund mandag. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 12. mai 2020 06:37

Solen skinte. Nå kommer regnet drivende innover verftet, dyttes fram av iskald nordavind.

Jan Ertesvåg bøyer nakken mot vind og regn. For kun kort tid siden så Aker Solutions-direktøren fram til et godt år.

– Slik er det ikke nå. Og 2021 ser ut til å bli krevende, sier Ertesvåg.

Forklaringen er at verftet med 520 fast ansatte – for ikke så lenge siden jobbet det 2400 personer her med innleide – merker at oljeselskapene har satt bremsene på etter koronapandemien og fallet i prisen på olje og gass.

Smittevernhensyn har begrenset aktiviteten på mange plattformer, samtidig som oljeselskapene også vil spare penger og kutter i aktivitet og investeringer.

Det kunne vært verre. Aker Solutions har 900 ansatte som jobber offshore. Av disse jobber 300 som ellers ville vært permittert, nå på verftet utenfor Egersund.

Men behovet for økt kapasitet vil ikke vare lenge, varsler Ertesvåg. Derfor ber han politikerne på Stortinget om å legge til rette for at oljeselskapene investerer i nye prosjekt framfor å kutte dem.

– De store prosjektene vi jobber på her nå, er ferdige i løpet av våren og sommeren. Så det er svært krevende. Markedet snudde ufattelig fort, sier Ertesvåg.

Jan Ertesvåg har godt med jobb de første månedene. Men så tømmes det raskt. Vis mer Jon Ingemundsen

– Verft uten arbeid

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker uttrykte også sterk bekymring for tiden framover. E24 fortalte fredag om at nedbemanningen i leverandørbedriftene er i full gang – og Eriksen fortalte at verftene i Aker-konsernet kan bli stående uten arbeid etter at ordrereserven spises opp uten påfyll.

Aker Solutions frykter å ha 7000 færre folk i sving uten nye ordre om ett år, sammenlignet med inngangen av 2020. Med nye prosjekter og oljenæringens eget forslag til skattepakke vil antallet være 2000 lavere.

Et av verftene som står i en krevende situasjon, er altså Aker Solutions verft i Egersund.

Les også 6 milliarder mindre fra Petoro til Oljefondet i første kvartal

Maersk Inspirer, riggen i bakgrunnen skal ut på Yme-feltet til høsten. Vis mer Jon Ingemundsen

Negativ til krisepakke

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet har snakket med Aker-sjefen. Nå har han tatt turen sør i Rogaland for å høre om situasjonen for verftet som er viktig for sysselsettingen i Egersund.

Vedum kan selv sitte på nøkkelen for å redde arbeidsplasser på verftet. Tirsdag skal Sp-lederen i gang med behandlingen av krisepakken til oljebransjen i forbindelse med at revidert statsbudsjett skal til Stortinget.

I regjeringens forslag til krisepakke får oljeselskapene skrive av investeringene på skatten samme året som de gjøres, i stedet for at avskrivingene fordeles over seks år. I tillegg blir den såkalte friinntekten – et ytterligere fradrag som kan skrives av – økt til ti prosent det første året, fra 20,8 prosent fordelt over fire år.

Oljebransjen har selv reagert på dette, og viser til at endringen i friinntekten gjør at skattetrykket øker for næringen, viser til.

Les på E24+ (for abonnenter) Korona og oljekrise biter ikke på Rosenberg i Stavanger

Les også Kristian Siems offshorerederi ser mørkt på fremtiden: – Håpet er borte

Geir Pollestad advarer mot å tro at selv om samfunnet for øvrig er i ferd med å normaliseres, står industrien foran sine største prøvelser, hvor de store problemene kan begynne først til neste år. Vis mer Jon Ingemundsen

– For at folk skal leve gode liv

Så direktør Jan Ertesvågs klare beskjed til Sp-lederen er å sørge for at oljeselskapene vil investere.

Selv er Slagsvold Vedum klar på at oljebransjen nå trenger en egen redningspakke. Han er bekymret for effekten oljenedturen kan ha på leverandørindustrien hvis ikke noe gjøres.

– Vi vet at det vil bli et fall, men fallet må dempes. Det må ikke bli for tungt å få aktiviteten opp igjen. Industrien er kapitalkrevende og det kan bli vanskelig for noen å komme i gang igjen hvis ikke noe gjøres, sier Vedum til Aftenbladet og E24.

Han er derfor klar for å presse på for å sikre bransjen bedre krisehjelp enn det regjeringen har foreslått. Et forslag er å øke antall år hvor investeringene kan skrives direkte av fra to – som regjeringen foreslår – til fire.

– Men jeg er opptatt at vi må få til et bredt flertall for løsningen. Vi må målrette tiltaket mot å skape aktivitet. En slik krisepakke vil være et kraftig virkemiddel det dessverre er rett å bruke nå, sier Vedum.

For ham handler det ikke bare om olje- og gassbransjen, men også om at ny industri skal vokse fram.

– Vi må ta vare på kompetansen som finnes innen olje og gass, og så videreutvikle denne og bruke den innen havvind og karbonfangst- og lagring. Og så handler dette om lokalsamfunn som Egersund, og at folk skal kunne leve gode liv, sier Vedum.