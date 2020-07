Analytikerne venter gigantisk corona-underskudd fra Equinor

En uke før Equinor slipper regnskapet sitt før første halvår er analytikerne klare med sine forventninger. Prognosene er dystre etter et halvår preget av corona og oljepriskollaps.

Konsernsjef Eldar Sætre med konserndirektør for kommunikasjon Reidar Gjærum i bakgrunnen. Arkiv. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Oppdatert: 17. juli 2020 09:33 , Publisert: 17. juli 2020 09:13

237 millioner dollar, eller 2,2 milliarder kroner, i minus – det er tallet 25 analytikerne i snitt venter at Equinor vil levere som justert resultat etter skatt i andre kvartal.

En uke før Equinor slipper kvartalsrapporten sin har selskapet offentliggjort analytikernes konsensusforventning.

Mens selskapet i andre kvartal i fjor leverte et justert resultat etter skatt på 1,13 milliarder dollar (10,5 milliarder kroner med dagens kurs), venter man altså et stort underskudd i andre kvartal i år.

Siden nyttår har Equinor og resten av oljenæringen vært gjennom en svært krevende periode. I tillegg til å måtte håndtere coronapandemien og sikre smittevern, kollapset også olje- og gassprisene som følge av uro og redusert etterspørsel.

Dette slår igjen ut i både inntektene og hvilke fremtidsutsikter selskapene har.

Analytikerne har i snitt regnet med at Equinor fikk solgt oljen sin internasjonalt for 23,1 dollar per fat og 23,4 dollar per fat fra norsk sokkel. Dette er ned fra henholdsvis 58,2 og 60,3 dollar per fat på samme tid i fjor.

Konsensusestimatene som Equinor har lagt frem fredag inkluderer ikke potensielle nedskrivninger som kan komme.

Det er knyttet stor spenning til om Equinor vil ta nye store nedskrivninger denne gang og om selskapet vil oppdatere sine langsiktige oljeprisprognoser.

I oktober hadde Equinor justert ned sine utsikter for oljeprisen med noen få dollar til 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar fatet i 2030.

Nylig har oljeselskaper som Shell, BP og Eni nedjustert sine langsiktige prisprognoser, både som følge av den forventede utviklingen i klimapolitikk og -teknologi, og på grunn av en forventet reduksjon i etterspørsel i kjølvannet av corona.

Tok tap tidligere i år

I første kvartal i år skrev Equinor ned verdier for 25 milliarder kroner, grunnet kutt i selskapets kortsiktige oljeprisprognose og corona-relaterte forsinkelser i byggeprosjekter.

Tapene på starten av 2020 følger nedskrivningen som ble gjort i kvartalet før – i fjerde kvartal 2019. Den gang skrev Equinor ned netto 1,4 milliarder dollar, primært grunnet verditap på norsk sokkel.

Regnskapsregler gjør at oljeselskaper må bokføre tap hvis de legger til grunn at prisen på varene de leverer vil være lavere frem i tid enn tidligere ventet. Dette vil gjøre at eiendelene deres er mindre verdt, i hvert fall på papiret.

Skulle prisene ta seg opp igjen senere, kan Equinor skrive opp igjen verdiene av eiendelene. Dette har selskapet gjort en rekke ganger tidligere.

I fjor høst meldte selskapet at det til sammen hadde skrevet ned verdiene av eiendeler i USA med 84 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv har tidligere denne våren omtalt hvordan Equinors samlede tap i USA er oppe i 200 milliarder kroner.

Venter tap ute og pluss på norsk sokkel

Mens det er ventet at Equinor vil levere et justert resultat etter skatt på −237 millioner dollar, er det ventet at justert resultat før skatt ender på −222 millioner dollar.

Det er særlig den internasjonale virksomheten som trekker ned. Her ventes det et justert resultat på −642 millioner dollar (5,97 milliarder kroner), mot et positivt resultat på 649 millioner på samme tid i fjor.

De negative resultatene ute oppveies delvis av resultatene på norsk sokkel, der det er ventet at det justerte resultatet vil ende på 99 millioner dollar, ned fra 2,35 milliarder.

Raffinering- og tradingvirksomheten (MMP) er også ventet å bidra positivt, med et justert resultat på hele 358 millioner dollar, opp fra 210 millioner dollar.

Equinors produksjon er ventet å stige noe, fra 2,012 millioner fat olje og gass i andre kvartal i fjor til 2,051 millioner fat i år.